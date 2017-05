Pedro Sánchez "deixa clar" a Rajoy que estarà amb ell contra el referèndum

Missatge de tranquil·litat del nou secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy. Els dos líders han tardat més d'una setmana en parlar des de les primàries del 21 de maig. Finalment el flamant secretari general ha trucat al president del govern espanyol per "deixar-li clar" que el PSOE continuarà fent pinya amb el PP i el govern espanyol contra el "referèndum il·legal que pretén el govern de la Generalitat".

Sánchez tanca files així amb Rajoy davant la cimera convocada aquesta tarda a Palau pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb els partits a favor del dret a decidir -Catalunya en Comú ha declinat participar-hi- per encarar la via unilateral. En una compareixença d'urgència des de la Moncloa, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantit que "el referèndum no es farà".

Santamaría: "El referèndum no es farà. Farem el que s'hagi de fer" per aturar-lo

El líder socialista ha defensat durant la trucada que el seu partit estarà en la " defensa de la legalitat i de la Constitució contra qualsevol intent de trencar-la", segons han informat fonts del seu equip. En el mateix sentit s'ha expressat el portaveu provisional del grup socialista al Congrés, el valencià José Luis Ábalos, que avui ha presidit la primera reunió de la bancada del partit. En declaracions als mitjans, ha recordat que Sánchez mantindrà la mateixa oposició al referèndum que abans del cop a Ferraz que el va derrocar com a secretari general.

Ara bé, Sánchez portarà per primera vegada en un congrés federal, el del 16 al 18 de juny, la defensa de la plurinacionalitat de l'Estat. El seu equip entén que Catalunya és una nació en sentit cultural, és a dir, mantenint que la sobirania rau en el conjunt dels espanyols i que els catalans no tenen dret a decidir.

En una conversa informal amb periodistes la setmana a Ferraz -el primer dia que trepitjava la seu del PSOE en les primàries-, el nou secretari general socialista ja va assegurar que mantenia el veto al referèndum i que no canviaria la seva posició amb Catalunya.

Reunió amb Iceta i Javier Fernández

El missatge de Sánchez arriba el mateix dia que ha rebut el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a Ferraz per abordar la situació a Catalunya i tot seguit s'ha reunit amb el president de la gestora, Javier Fernández, per primera vegada des que va guanyar les primàries. Iceta s'ha convertit així en el primer 'baró' en reunir-se amb Sánchez des que és secretari general i li ha traslladat el seu suport en la defensa de la plurinacionalitat de l'Estat.

En la reunió amb Javier Fernández han convingut que l'equip del secretari general tindrà l'última paraula per decidir la posició en el debat de la moció de censura d'Units Podem contra Mariano Rajoy, previst per al pròxim dimarts 13 al Congrés. Sánchez es debat entre votar-hi en contra o bé abstenir-se, mentre que, igual que Compromís i el PDECat, considera que el millor seria que Pablo Iglesias ajornés la presentació de la moció fins que hi hagi consens perquè triomfi.

Problemes de comunicació

Rajoy i Sánchez s'han llançat acusacions creuades sobre el perquè no han parlat fins una setmana després de les primàries. L'equip del secretari general va assegurar la setmana passada per activa i per passiva que ni el president espanyol ni cap membre del PP els havia felicitat. La Moncloa, en canvi, assegura que el líder popular va enviar un missatge preguntant-li si tenia un minut per parlar la nit electoral i que Sánchez mai va arribar a respondre-li. Amb tot, fonts de l'equip del líder socialista asseguren que ha fet el pas de trucar-li "independentment d'aquest missatge".

Sigui com sigui, la setmana d'impàs ha demostrat la mala relació entre el president del govern espanyol i el líder de l'oposició, però que això no suposarà cap impediment per tenir unitat d'acció contra el referèndum.