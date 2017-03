Rajoy diu ‘no’ al referèndum i demana “una nova concòrdia”

Al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, li és igual l’escenari, el seu discurs no varia. Rajoy ha tancat la porta al referèndum que pretén celebrar el govern de la Generalitat des de Madrid diverses vegades. I ahir ho va fer des de Catalunya, concretament, des de l’Hospitalet de Llobregat, on va clausurar el 14è congrés del PP català, que va servir per ratificar Xavier García Albiol com a president dels populars catalans. “No acceptaré la celebració d’un referèndum que la nostra Constitució no permet”, va dir. Ni ho permet la carta magna espanyola, ni tampoc cap altra del món, va assegurar. Només ho han avalat, va dir, “les Constitucions de l’antiga URSS, Iugoslàvia i Etiòpia”.

Rajoy va ser taxatiu una vegada més i es va escudar en el compliment de la llei per defensar la democràcia. “Els dirigents polítics no es poden saltar la llei a la torera, perquè és antidemocràtic”, va advertir, i va retreure als líders sobiranistes catalans que s’espolsin les culpes i busquin “l’enfrontament” i “l’enemic a fora” quan, segons Rajoy, són ells mateixos els que se salten les lleis i incompleixen “sistemàticament” les resolucions judicials. Un fet que, per al president del govern espanyol, comporta “liquidar l’estat de dret”. Rajoy no només va venir a Catalunya a avisar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no es pot saltar la legalitat espanyola i advertir de les “greus” conseqüències de la independència als catalans “de bona fe” que hi han cregut, sinó que el líder popular també va desgranar la seva recepta per fer front al sobiranisme. Així, per als populars, la solució al conflicte català passaria per defensar la unitat d’Espanya i no “trencar llaços” entre els catalans i l’estat espanyol, garantir el compliment de la llei, reconstruir la “cohesió interna” i teixir “una nova concòrdia”. Rajoy va oferir el PP com l’espai polític més ben preparat per “allunyar l’extremisme dels centres de responsabilitat” i que això permeti tornar a cohesionar la societat catalana que “el separatisme ha destruït”. I en aquest sentit, va abraçar els catalans que també se senten espanyols i els va tranquil·litzar amb un “No us abandonarem”.

Però la recepta del líder popular no es va acabar aquí, sinó que va tornar a posar el diàleg sobre la taula. Un “sí rotund” a dialogar sobre “infraestructures, dependència o oportunitats per als joves”, però en cap cas sobre el referèndum, perquè no el recull la legalitat espanyola, i el diàleg, per a Rajoy, s’ha de fer dins el marc de la llei.

Des que va ser reelegit president del govern espanyol, Rajoy encara no havia posat els peus a Catalunya i ahir ho va fer per deixar clar al govern de Carles Puigdemont que l’executiu espanyol serà inflexible amb el procés sobiranista. Rajoy tornarà demà, però aquesta vegada, ho farà amb una oferta sota el braç. Alguna cosa més que advertiments, ja que Rajoy té previst participar en un acte amb empresaris on ha d’oferir un pla d’inversions en infraestructures per a Catalunya.

Suport a Albiol

La visita de Rajoy a Catalunya va servir per donar el seu suport total al ja president del PP català, Xavier García Albiol. El president dels populars catalans va fer seu el discurs de Rajoy i va estendre la mà al PSC i C’s perquè “malgrat les diferències” facin front comú per frenar el sobiranisme. Precisament, al congrés dels populars catalans hi van assistir els portaveus de les dues formacions al Parlament, Eva Granados i Carlos Carrizosa, respectivament. Però també l’alcalde de Deltebre i membre de l’executiva del PDECat, Lluís Soler, amb qui Rajoy va protagonitzar l’anècdota de la jornada quan, en començar l’acte, el va saludar i va reconèixer que no sabia qui era ni de quin municipi venia. De seguida se’l va informar de qui era, ell li va demanar disculpes i en acabar l’acte el va anar a saludar personalment.