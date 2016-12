Rajoy reitera que no autoritzarà un referèndum a Catalunya

Canvia la música, però no la lletra. En plena efervescència de l''operació diàleg', el president espanyol ha ofert una roda de premsa de balanç de l'any, després de l'últim consell de ministres del 2016, en què ha demostrat que la postura del govern espanyol respecte al procés sobiranista es manté immòbil. "Segueixo defensant el mateix que durant tota la meva carrera política", ha afirmat Rajoy, que tot i reiterar la seva oferta de mà estesa per al diàleg al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat que no permetrà la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya perquè això suposaria "liquidar la sobirania nacional". La via pactada del referèndum no trobarà en Rajoy un aliat ni ara ni mai.

Rajoy ha tornat a convidar Puigdemont a la Conferència de Presidents, però ha insistit que no pot "parlar d'incomplir la llei". Així, la porta del diàleg s'obre només per parlar d'allò de què el president espanyol creu que es pot parlar. "Si algú vol parlar de la unitat d'Espanya, la sobirania nacional o la igualtat dels espanyols" no trobarà Rajoy a l'altra banda de la taula. Per això, ha demanat a la Generalitat que treballi per "construir" i que "no es facin més passos en la direcció contrària".

"Això no va enlloc", ha afirmat en referència al procés sobiranista, que viu un moment de judicialització creixent amb els passos endavant del procés judicial al portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, pel 9-N, i les mesures contra el regidor de Vic Joan Coma decidides per l'Audiència Nacional. En aquest àmbit, el missatge de Rajoy apunta que hi haurà pocs canvis d'orientació perquè "la llei s'ha de complir".

Ni tan sols una reforma constitucional podria aplanar el camí a aquest referèndum, segons Rajoy, que ha considerat que una nova carta magna no resoldria el problema d'encaix de Catalunya.