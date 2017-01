Rajoy reitera que no autoritzarà un referèndum "que afecti a la unitat d'Espanya"

Compte enrere per la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Després que el president català hagi dit aquest dijous que la trobada es podria dur a terme abans que acabi el mes de gener, Rajoy ha apuntat en roda de premsa que suposa que "no hi haurà cap problema" en reunir-se durant els propers dies.

Una cita, però, a la que tots dos dirigents arribaran amb les cartes marcades. Si Puigdemont refermava aquest matí el seu compromís amb la celebració del referèndum, en declaracions als periodistes després de reunir-se amb el primer ministre irlandès, Enda Kenny, Rajoy ha reiterat que “no hi haurà un referèndum que pretengui i que es pugui utilitzar per liquidar la sobirania nacional i la unitat dels espanyols”.

Tanmateix, ha assegurat que, al marge del referèndum, està disposat a parlar de tot, “dels pressupostos, de les inversions i dels assumptes que afecten el dia a dia dels ciutadans”, i ha opinat que el diàleg amb la Generalitat "és molt fluït". En aquesta línia, ha insistit a demanar a Puigdemont que assisteixi a la Conferència de Presidents la setmana que ve la Senat.

Tot i que la trobada de dimarts entre la vicepreisdenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i el vicepresident català, Oriol Junqueras, constatés la inviabilitat d'un referèndum pactat, Rajoy ha opinat que "aquí no ha fracassat cap intent de diàleg".