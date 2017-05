Rajoy s'aplana la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos

Mariano Rajoy ha guanyat aquest dimecres fins a dos anys d'estabilitat a la seva legislatura. El president espanyol ha aconseguit aprovar els pressupostos generals de l'Estat al Congrés -falta el tràmit del Senat, on té majoria absoluta- gràcies al seu acord amb Ciutadans, el PNB, Coalició Canària i Nova Canàries. Ha sigut una victòria ajustada, que arriba en ple terratrèmol de corrupció al voltant del fiscal en cap d'Anticorrupció i que suposa una victòria del pragmatisme. Gràcies a uns acords generosos amb els nacionalistes bascos i canaris i la granítica aliança amb els d 'Albert Rivera, que s'han tornat a reivindicar com un aliat fidel al PP, el president espanyol podrà respirar tranquil fins a dos anys.

"Avui Espanya dona un bon missatge d'estabilitat, confiança i credibilitat als agents econòmics", ha afirmat el president del govern espanyol a la sortida del debat.

Amb els comptes del 2017 aprovats, si no aconseguís un acord per als de l'any que ve encara ho podria trampejar amb una pròrroga pressupostària per al 2018, que el col·locaria al 2019, amb tres anys de legislatura a l'esquena, abans de veure's abocat a convocar eleccions.

Tot i així, el president espanyol haurà d'encarar en breu un nou debat econòmic, amb l'aprovació del sostre de despesa, pas previ als pressupostos que hauria de quedar aprovat abans de les vacances d'estiu, si no vol endarrerir el calendari. Per a aquest exercici, Rajoy va trobar el suport del PSOE en aquest àmbit, tot i que el canvi de direcció al partit després de la victòria de Pedro Sánchez a la secretaria general li complica repetir la fórmula.