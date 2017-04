Rajoy, sobre la corrupció: "Qui la fa la paga, com s'està demostrant"

En plena tempesta de la corrupció sobre el govern de Mariano Rajoy, el president espanyol ha tret ferro als escàndols que impliquen el seu partit. " Qui la fa la paga, com s'està demostrant", ha dit aquesta matinada en declaracions des de Montevideo (Uruguai), on es troba de visita oficial. "Aquest és el missatge que ha de prevaler davant les notícies relatives a les actuacions judicials dels darrers dies", ha dit Rajoy, que fins i tot ha assegurat que la visió negativa dels polítics no es correspon amb la realitat.

Amb tot, Rajoy ha refermat el seu suport als ministres de Justícia i Interior, Rafael Catalá i Juan Ignacio Zoido, respectivament, després de les crítiques de l'oposició pel cas Lezo. El cap de l'executiu espanyol ha assegurat que aquest cas no l'ha distret del que considera el més important, fer les coses bé tenint com a objectiu prioritari l'economia, i ha assenyalat: "Sobre tota la resta, el que diguin els tribunals. No em mouré d'aquí". I ha afegit que si actués d'una altra manera estaria fent un flac favor al principi de la divisió de poders.

Rajoy ha assegurat que desconeix tant l'assumpte d'una reunió entre el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i Pablo González (el germà d' Ignacio González) com el d' un missatge de Català a l'expresident de la Comunitat de Madrid en el qual li desitja que "es tanquin els embolics". El PSOE i Podem han demanat la dimissió de Catalá i han carregat també contra Zoido per la reunió de Nieto i Pablo González.

En referència a la dimissió d'Esperanza Aguirre, el president espanyol ha assegurat que respecta molt la seva decisió. Ha explicat que la conversa telefònica que va mantenir amb ella des de Brasília dilluns, un cop que va anunciar que renunciava al seu càrrec de regidora i portaveu del PP a l'ajuntament de Madrid, va anar bé. No ha volgut entrar en més detalls, tot subratllant que es tracta d'una conversa privada i que va ser "pròpia de la situació".