El Govern acull amb "incredulitat" l'oferta de Rajoy en infraestructures

Sense Carles Puigdemont –de viatge oficial als Estats Units amb el conseller d'Exteriors, Raül Romeva– el consell executiu del Govern s'ha reunit aquest dimarts mirant de reüll l'acte que, a la mateixa hora, estava fent el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a Barcelona. El Govern, que afrontava la visita del cap de l'executiu amb escepticisme, ha rebut l'anunci d'una inversió de 4.200 milions d'euros en infraestructures amb "incredulitat".

En roda de premsa, la consellera de la Presidència i portaveu el Govern, Neus Munté, ha reclamat que aquest acord "inclogui una clàusula antiincompliment" per evitar que es repeteixi la dinàmica d'altres compromisos com ara els pressupostos generals de l'Estat del 2015, dels quals finalment només es va executar un 6% pel que fa a la inversió a Catalunya prevista per Renfe i un 30% pel que fa a Adif.

Per això, ha afirmat que l'anunci de Rajoy "no té cap mena de credibilitat", perquè anuncis com aquest s'han fet molts cops. "És allò tantes i tantes vegades anunciat i pressupostat, però sempre incomplert", ha apuntat Munté, que ha recordat que Territori xifra en 10.000 milions d'euros el deute pendent de l'Estat amb infraestructures.

Agafant-se al títol de la jornada –'Connectats al futur'–, Munté ha ironitzat amb el fet que en alguns casos les infraestructures a Catalunya semblen més aviat "connectades al passat" per culpa de la falta d'inversió de l'Estat.

Munté s'ha sumat així a la tesi que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han publicat aquest dimarts a 'El Periódico' en què, avançant-se a l'acte de Rajoy, mostren la seva desconfiança davant els anuncis que pugui fer el govern espanyol, perquè habitualment les seves paraules se les "endú el vent".

La consellera de la Presidència ha anat més enllà i, després de dir que l'operació diàleg "és una gran mentida" que no ha existit mai, ha opinat que "si algú creu que la demanda a Catalunya és un tema econòmic, la seva desconnexió dels darrers anys és absoluta".

C's desvincula l'anunci del procés

Per a C's no és cap "casualitat" que el govern del PP prometi noves inversions en el corredor mediterrani un cop ha perdut la majoria absoluta al Congrés. El portaveu adjunt al Parlament, Fernando de Páramo, ha desvinculat les promeses de Mariano Rajoy del procés independentista i les ha vinculat directament a les condicions que Ciutadans li ha posat al PP per negociar els pressupostos. "El Rajoy de la majoria absoluta no volia saber res del corredor mediterrani. Afortunadament, després de les nostres exigències, no se'n podia oblidar", ha destacat des de la sala de premsa de la cambra catalana.

Pel que fa a l'article conjunt de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras sobre infraestructures, De Páramo n'ha lamentat el "victimisme" i els ha demanat que, en lloc d'escriure articles i fer viatges pel món "que paguen tots els catalans", vagin a les reunions de presidents autonòmics i negociïn millores per a Catalunya.

Per la seva banda, la portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, ha criticat tant la Generalitat com la Moncloa per la seva actitud: "Ni articles conjunts ni inversions en infraestructures serviran de res". En roda de premsa, ha situat els dos executius al mateix nivell, com a "responsables" de no trobar sortida al procés català. A parer seu, el més adient és que Puigdemont i Rajoy s'asseguin a dialogar, no sobre el referèndum, sinó sobre els 45 punts restants de la llista de peticions que el president de la Generalitat va presentar a Rajoy en la seva última trobada pública. També ha instat la Generalitat a no plantar la Moncloa i assistir a les reunions de presidents autonòmics, a més de participar en la negociació sobre el nou model de finançament.