La Moncloa celebra el dictamen del consell de garanties, però no aclareix si el farà servir per recórrer al TC

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, s'ha referit aquest divendres al dictamen del consell de garanties estatutàries que considera inconstitucional la partida del referèndum: "Aquell consell el va crear la mateixa Generalitat i li diu que està cometent actes inconstitucionals", ha afirmat. Per això ha demanat al Govern que "no segueixi fent actes que els seus organismes li diuen que són inconstitucionals".

Fonts de l'executiu han celebrat el recurs, que han considerat que té "una importància política molt gran", però no han volgut avançar si el faran servir com a munició per al seu recurs d'inconstitucionalitat quan s'aprovin els pressupostos. Les mateixes fonts tampoc no han aclarit si l'advocacia de l'Estat estudia ja aquestes partides. Fins ara, La Moncloa ha mantingut que esperaria a tenir els pressupostos finals aprovats per decidir si els recorre davant del Tribunal Constitucional.

"El govern d'Espanya sempre ha sigut lleial amb Catalunya i s'ha preocupat dels interessos dels catalans", ha afirmat Méndez de Vigo, que ha posat com a exemple que Catalunya és la comunitat que més diners rebrà dels crèdits del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Com és habitual, Méndez de Vigo ha arrencat la roda de premsa posterior al consell de ministres fent una crida genèrica al diàleg i a la "responsabilitat" dels polítics, a més de treure pit de les dades econòmiques, després que al mes de febrer l'atur es reduís a Espanya. El portaveu ha afirmat que és "important" aprovar els pressupostos generals de l'Estat per "apuntalar" aquest creixement.