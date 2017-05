Recurs al Suprem per l’elecció del fiscal en cap de l’Audiència Nacional

El fiscal del Tribunal Suprem Salvador Viada ha presentat recurs davant la sala tercera contenciosa administrativa, del mateix tribunal, contra el nomenament de Jesús Alonso com a fiscal en cap de l’Audiència Nacional. El govern de Mariano Rajoy el va nomenar el 24 de febrer a proposta de José Manuel Maza, fiscal general de l’Estat.

Viada era un dels cinc candidats a la plaça que ocupava Javier Zaragoza, que també optava al seu tercer mandat. El fiscal, que va participar en els inicis d’Anticorrupció amb Carlos Jiménez Villarejo, entén que el nomenament d’Alonso no s’ha argumentat. I que, encara que el govern espanyol pugui escollir discrecionalment persones de la seva confiança, quan s’evita justificar la designació per mèrits i trajectòria del candidat escollit no s’actua d’acord amb el que marca la llei.

La doctrina del Tribunal Suprem defensava que el Consell General del Poder Judicial havia de raonar el nomenament dels jutges, i fins ara hi havia una llibertat total per als càrrecs de la carrera fiscal.

No obstant, una sentència recent de la sala contenciosa administrativa -precisament en el nomenament d’Alonso, en el seu dia, com a número 2 de la fiscalia- suposa un canvi en la doctrina. El recurs va ser desestimat, però la magistrada Celsa Picó va introduir la necessitat d’argumentar també els nomenaments a la carrera fiscal. Picó serà precisament la ponent en el recurs de Viada contra el nomenament.

Segons fonts pròximes al fiscal, Viada ha decidit presentar recurs no només per l’incompliment de la llei, sinó com a reacció a les revelacions sobre ingerències en el nomenament de fiscals que s’han descobert amb les gravacions de l’operació Lezo. El recurs se suma a totes les polèmiques que haurà d’afrontar José Manuel Maza pels seus nomenaments al ministeri públic.