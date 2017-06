Eulàlia Reguant substituirà Garganté com a regidora a Barcelona

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant, encarregada de les qüestions econòmiques al grup parlamentari i una de les negociadores dels pressupostos amb el Govern, deixarà el Parlament per incorporar-se com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Ho farà en substitució de Josep Garganté, que recentment va anunciar que plegava. Reguant era la següent a la llista municipal de la CUP a la capital catalana.

Garganté deixarà de ser regidorAixí ho ha anunciat la formació en un comunicat, en què ha informat d'un acord entre el secretariat municipal i el secretariat nacional de la CUP per omplir la plaça buida que deixa Garganté. Tot i que aquesta és la voluntat dels dos secretariats de la CUP, Reguant serà votada dijous a l'assemblea de la mesa política de la CUP Capgirem Barcelona com a candidata a substituir Garganté. És a dir, la proposta ha de ser validada per part de la militància de la CUP Capgirem Barcelona i el Grup d'Acció Parlamentària, format per les organitzacions que donen suport a la formació cupaire.

Tanmateix, Reguant no s'incorporaria a l'Ajuntament de Barcelona fins al 2 d'octubre, l'endemà del referèndum sobre la independència.