Revilla s'"emprenya" amb les inversions anunciades per Rajoy a Catalunya

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha expressat aquest dijous el seu malestar per l'anunci del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de destinar 4.200 milions d'euros a Catalunya, fins l'any 2020. "Estic molt emprenyat", ha etzibat Revilla. " Veig a Rajoy a Barcelona tirant diners en obres, algunes que són competència de la Generalitat", mentre el govern " no compleix amb Cantàbria".

Revilla ha lamentat les inversions de Rajoy a Catalunya perquè és un lloc " on ningú dona les gràcies". En aquest sentit, el president càntabre ha garantit que si la seva comunitat rebés la part proporcional que li pertoca del "pelotazo" català, sí aniria "a la Moncloa a donar les gràcies".

"Em sembla molt bé que la gent rebi diners", ha assegurat Revilla. Tot i això, ha volgut deixar clar que Cantabria no obté ni un euro i que si el govern espanyol enviés tots els diners promesos que no han arribat, estarien "en superàvit". Revilla ha anunciat que està esperant que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, anunciï que la comunitat no ha complert amb el dèficit per treure "la llista completa" de tots els compromisos no satisfets amb la regió.