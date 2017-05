Romeva assegura en un diari austríac que el Govern no descarta la DUI si l'Estat "impedeix físicament la votació"

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, no ha descartat una declaració d'independència si es dona l'escenari que el govern espanyol "impedís físicament la votació" en referèndum. Romeva ha fet aquestes declaracions al diari austríac 'Die Presse', on ha alertat que el que passi a Catalunya "afecta tota la Unió Europea (UE)".

En l'entrevista, recollida per l'ACN, Romeva ha criticat que el que arriba des del govern espanyol són "amenaces, queixes i bloquejos", i ha instat l'executiu estatal a posar arguments convincents sobre la taula, "si és que els tenen". "Tenim la sensació que no se'ns escolta", ha afegit. D'altra banda, ha defensat que després del resultat de les eleccions del 27 de setembre del 2015, l'executiu ja té un mandat "per a la separació".

L'entrevista s'ha publicat aquest divendres, dia en què el Pacte Nacional del Referèndum celebra l'acte multitudinari per presentar la feina d'aquests últims mesos i per reclamar a l'estat espanyol un referèndum pactat.