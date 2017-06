Romeva explica a la premsa europea que el referèndum de l'1-O "no és una rèplica" del 9-N i que serà "vinculant"

El conseller d'Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, ha explicat a quatre diaris europeus – Le Monde, La Stampa, La Tribune de Géneve i Diario de Noticias, com serà el referèndum d'independència després que el president Puigdemont donés a conèixer ahir la data i la pregunta.

El responsable d'Exteriors destaca a La Stampa que el nou referèndum no serà "una rèplica" del 9-N; assegura que el resultat en aquesta ocasió "serà vinculant" (Diario de Noticias); que tindrà "totes les garanties" i "implicacions legals " (La Tribune de Gèneve). En l'entrevista a Le Monde es pregunta quina serà la reacció europea "si l'Estat ens posa a la presó" per un referèndum "legítim i democràtic".

En aquest mateix diari, Romeva explica que, un cop coneguda la data i la pregunta, "el xoc" entre la Generalitat i el govern de Rajoy "vindrà si algú que té la capacitat de resoldre aquest problema no fa res". Afegeix que no se sap com Madrid intentarà impedir la votació i remarca que Europa s'ha de preguntar "si pot acceptar" un país membre que no afronta aquest problema".

Ara parlem d'un veritable referèndum, organitzat amb totes les garanties per part del Govern català, i tindrà implicacions legals", assegura a La Tribune de Gèneve, on afegeix que "si el sí guanya n'haurem d'encarar totes les conseqüències" i "es posaran en marxa els mecanismes necessaris perquè Catalunya comenci a funcionar de manera independent".

A La Stampa recalca que el 9-N va ser una consulta organitzada per la societat civil i ara serà "un referèndum fet des del Govern i el Parlament" i el resultat "serà vinculant". Una idea semblant expressa al portuguès Diario de Noticias, on a més avança que el Tribunal Constitucional "no tindrà cap influència" un cop Catalunya se situï fora del camp legal a Espanya. Amb tot, assegura que si guanya el no "no passa res", Hi haurà "noves eleccions" i un "nou escenari".