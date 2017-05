Romeva pronuncia una conferència al Parlament irlandès

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha pronunciat aquest dimecres una conferència a Dublín davant la House of the Oirechtas, el Parlament irlandès. Romeva ha visitat la capital per acudir a la primera sessió de discussió sobre Catalunya, ja que seguint l'exemple de Westminster, la cambra baixa de la República d'Irlanda també compta amb el seu grup propi per a debatre el procés.

En el seu viatge a la capital irlandesa, Romeva també ha aprofitat per reunir-se amb el president del partit republicà d'Irlanda Sinn Féin, Gerry Adams explicar els passos que pretén seguir el Govern per convocar el referèndum d'independència a Catalunya.

L'anomenat Oireachtas Friends of Catalonia té com a objectius reforçar les relacions institucionals entre Catalunya i Irlanda, estrènyer els llaços comercials i potenciar la representació cultural i social catalana a Irlanda. Segons va informar l'ACN, el grup de discussió també farà un especial èmfasi en les relacions comercials entre Irlanda i Catalunya: actualment, el 24% de les exportacions de l'estat espanyol a Irlanda són catalanes, i es calcula que hi ha més de 500 empreses a Catalunya que exporten regularment a aquest país.