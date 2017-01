Santamaría reitera davant de Junqueras la negativa de l'Estat a autoritzar un referèndum

No ha calgut que comencés la reunió entre el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, perquè la número dos de Mariano Rajoy avisés el Govern que de la trobada no en sortirà, en cap cas, un acord pel referèndum. En declaracions als periodistes a la seva arribada a la reunió -a la seu de la conselleria d'Economia a Barfcelona- Santamaría ha remarcat que el govern espanyol ja ha dit en moltes ocasions que no pot autoritzar un referèndum sobre la independència. Una negativa que ha reiterat també davant de Junqueras durant una reunió que ha durat prop dedues hores.

Santamaría ha fet servir un dels seus arguments habituals, i ha argumentat que el govern espanyol no pot autoritzar un referèndum perquè la sobirania recau sobre el conjunt del poble espanyol. "Un govern pot fer el que pot fer", ha afirmat. A més, per reforçar la seva posició s'ha referit al fet que els tribunals alemanys també hagin rebutjat un referèndum d'autodeterminació a Alemanya.

Per això, ha demanat a Junqueras que se centri en allò que la Generalitat "pot fer" i el govern espanyol "pot negociar". "J unqueras i jo tenim una obligació, que és treballar junts perquè els catalans tinguin els millor serveis públics i un bon nivell en la sanitat, els serveis socials i les infraestructures", ha afegit.

Després que, abans de la trobada, la portaveu del Govern català, Neus Munté, hagués reclamat que en aquesta reunió l'executiu espanyol faci algun pas per oferir respostes concretes a algunes de les 46 demandes que el president, Carles Puigdemont, va fer arribar a Mariano Rajoy a l'abril, Santamaría ha assegurat que algunes de les coses que es van plantejar en aquess 45 punts ja han estat resoltes.

Tanmateix, la vicepresidenta espanyola ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a repensar-se la seva negativa a participar en la Conferència de presidents, un fòrum on, ha dit, es tractaran aspectes que formen part de les reivindicacions de la Generalitat, com ara les mesures per fer front a la pobresa energètica. " Crec que és un moment pel diàleg i l'entesa", ha apuntat. Una petició que Santamaría ha acompanyat, però, d'un avís: encara que Puigdemont no hi vagi, "els catalans estaran representats en aquella reunió a través del govern espanyol".

Segons ha explicat a la sortida de la reunió, la vicepresidenta ha traslladat a Junqueras que l'Estat ja ha avançat en algun d'aquests 46 punts amb aspectes com la posada en marxa d'un decret llei per fer front a la pobresa energètica. A més, ha assegurat que es treballa en un paquet per impulsar mesures en infraestructures i ha animat la Generalitat a buscar un acord amb l'Estat sobre la llei d'unitat de mercat com ja han fet el País Basc i Galícia.

Uns progressos que, ha dit Santamaría, podrien augmentar si la Generalitat es repensés la seva decisió d'absentar-se de la Conferència de Presidents, ja que, segons la vicepresidenta, aquest serà un fòrum que prendrà importància a partir d'ara i que tindrà,també, capacitat de decisió sobre alguns dels debats que preocupen al Govern català.