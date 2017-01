Santamaría recorda al Govern que faci quan faci el referèndum "serà igual d'inconstitucional"

El govern espanyol segueix sense variar el seu discurs respecte al referèndum a Catalunya reiterant la impossibilitat de plantejar una consulta sobre la independència. Avui li ha tocat el torn a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que, preguntada per la possibilitat que el Govern avanci el referèndum per l'"extrema judicialització" del procés, ha assenyalat que la consulta sobiranista " es faci abans o després serà igual d'inconstitucional".

Així s'ha expressat la número dos de l'executiu en la roda de premsa posterior a la trobada que ha mantingut aquest dimarts amb el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, amb qui ha tractat qüestions com el finançament autonòmic, les inversions en infraestructures o les ajudes per pal·liar els danys del darrer temporal de neu que va afectar el País Valencià.

En el torn de preguntes, qüestionada per la situació de Catalunya, Santamaría ha aprofitat per carregar contra les CUP, a qui ha titllat de "radicals". En aquest sentit, la vicepresidenta espanyola ha lamentat que siguin els cupaires els qui marquen el "ritme" al Govern i que una societat "molt oberta i moderada" com la catalana "tingui ara el partit més radical de tot l'espectre polític".

Per a Soraya Sáenz de Santamaría, la possibilitat oberta per part del Govern d'avançar el referèndum demostra que l'executiu "balla al ritme de la música de la CUP". La vicepresidenta ha aprofitat la seva intervenció per recordar que "el més legal en aquest país és respectar la Constitució i les lleis".

Davant el repte sobiranista, la vicepresidenta ha assegurat que "el món va per una altra via" i cal treballar per l'estabilitat. Per això, ha demanat al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, "i a tot el seu equip que tornin a la senda de la Constitució, del respecte als drets dels ciutadans i del respecte a la democràcia".