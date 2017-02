Santamaría reclama a Mas que no es faci la "víctima" perquè va acceptar la "morrejada radical de la CUP"

El xoc entre la Generalitat i el govern espanyol està generant, a una velocitat frenètica, noves expressions dia a dia. Tant el PDECat com ERC han passat de parlar de 'l'operació diàleg' a 'l'operació precinte', després que l'executiu de Mariano Rajoy amenacés de precintar les escoles perquè no se celebri el referèndum. Aquest dimarts la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anat un pas més enllà i ha acusat el PDECat i, per extensió la Generalitat, d'acollir-se sempre al "comodí del procés" i de fer-se sempre "les víctimes quan són responsables".

"Perquè això els serveix quan són jutjats per desobediència o se'ls pren declaració per corrupció. Perquè sempre s'acullen al comodí del procés", ha dit enmig d'una ovació de la bancada popular durant la sessió de control al Senat. El portaveu del PDECat a la cambra alta, Josep Lluís Cleries, li ha preguntat sobre quines són les seves cartes sobre la taula per aturar el referèndum d'independència. Sáenz de Santamaría no ha ensenyat cap de les cartes, però ha garantit que "no se celebrarà" i ha acusat el PDECat d'estar

Sobre el judici al 9-N, la vicepresidenta espanyola ha volgut recordar que no va ser ni el govern espanyol ni la justícia els que "van fer fora el president Artur Mas de la Generalitat", sinó que l'antiga Convergència va acceptar "saltar-se al llei" i fer un "morrejada als radicals de la CUP". Sáenz de Santamaría també ha donat per bons els arguments de la Fiscalia durant el segon dia de judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què ha intentat provar que el Govern era darrere dels instituts el 9-N.

Sáenz de Santamaría tampoc ha volgut ensenyar les seves cartes durant una segona pregunta sobre el mateix des del grup d'Esquerra. El senador Miquel Àngel Estradé li ha assegurat que, quan la "llei s'utilitza per impedir que una nació voti, es converteix en l'últim refugi dels opressors". "El referèndum d'autodeterminació no se celebrarà a Espanya com no se celebrarà a Baviera o el Benetto. I no crec que Alemanya, Itàlia i Espanya siguin països poc democràtics", li ha replicat la vicepresidenta espanyola, etzibant que ERC "no es creu la llei, ni l'estat de dret ni la democràcia". En aquest punt ha furgat en les declaracions de Santi Vidal i ha acusat els republicans d'obligar a dimitir la gent que diu la veritat dins del partit. "Dimissió? Li contestaré amb el que diuen els xavals al col·legi: 'En su partido quién paga el pato es el chivato'", ha conclòs enmig d'una bancada del PP emocionada. El líder del PP català, Xavier García Albiol, s'ha aixecat de seguida del seu escó i ha fet dos petons a la vicepresidenta espanyola d'agraïment.

"El dret a decidir no existeix"

Poc després, i durant una interpel·lació de Podem per a la reforma de l'estat de les autonomies, Sáenz de Santamaría ha assegurat una i altra vegada que "el dret a decidir no existeix", sinó que es tracta d'un "eufemisme" per "vendre una cosa difícil d'explicar d'una forma més maca". En aquest sentit, ha assegurat que les coses complexes sempre tendeixen a ser "intencionalment errònies". Per defensar la seva posició ha llegit al pare de la Constitució Jordi Soler Tura, en què el 1985 deia que no pot acceptar-se que "el dret a l'autodeterminació sigui un xantatge perpetu sobre el sistema".