Santamaría: "El referèndum no se celebrarà. Tenim instruments dins la proporcionalitat per evitar-lo"

En una entrevista a 'Los desayunos' de TVE, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistit que el referèndum català "ni es negociarà, ni se celebrarà". Preguntada sobre com pensa evitar-ho el govern, Santamaría ha respost que "hi ha moltes fórmules" i que ho faran "amb diàleg, proporcionalitat i amb la fermesa i la fortalesa que requereix una qüestió com aquesta".

La màxima responsable de les relacions territorials també s'ha referit a l'absència catalana i basca a la conferència de presidents autonòmics que se celebrarà aquest dimarts: "Hem de tranquil·litzar els ciutadans i dir-los que tot i que els seus presidents no vagin a la cita, aquest govern ho és de tots els espanyols", i ha afegit que "tot i que hi hagi cadires buides, no hi haurà cap espanyol sense representació."

Sobre l'operació diàleg amb Catalunya, Santamaría ha assegurat que el diàleg va més enllà dels dirigents autonòmics i que l'executiu espanyol "ha obert un diàleg amb la societat civil i amb els altres partits constitucionalistes, sense intermediaris". "El govern d'Espanya té l'obligació de seguir endavant", ha conclòs.

Bárcenas i Cospedal

Preguntada sobre la declaració de Luis Bárcenas a l'Audiència Nacional, la vicepresidenta ha dit que "cal deixar que els tribunals treballin". I sobre l'accident d'avió del Iak-42 que va costar la vida a 75 persones, 62 de les quals soldats espanyols, Santamaría ha recordat que el govern de Rajoy ja ha assumit l'informe del Consell d'Estat i que ara cal estar al costat de les famílies. No ha volgut pronunciar-se sobre si Federico Trillo hauria de demanar perdó.