Santi Vila reitera que la Generalitat no acusarà CDC en el judici del Palau

L'estira-i-arronsa pel posicionament de la Generalitat al Consorci del Palau de la Música sobre el judici encara porta cua. ERC ha demanat al departament de Cultura que es "repensi" acusar CDC, tal com demana l'Ajuntament de Barcelona, després que s'hi oposés en una reunió divendres passat.

Santi Vila ha respost la interpel·lació de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i ha refermat la posició de la Generalitat: no acusarà CDC. "Aquest judici no es feia contra CDC", ha apuntat Vila a Catalunya Ràdio, i ha recordat que els diners que l'Ajuntament reclama que s'haurien desviat a CDC ja estan inclosos en el global del saqueig atribuït als exresponsables de la institució, Fèlix Millet i Jordi Montull.

El conseller ha recordat a Rovira que la posició de Cultura és la del Govern –del qual forma part ERC–. "No sé si ERC ho sap", ha apuntat Vila, que ha considerat que la decisió de la Generalitat és "processalment correcta". En aquest sentit, el titular de Cultura ha subratllat la necessitat d'esperar les sentències del judici i, a partir d'aquí, "s'actuarà en conseqüència".

Preguntat per si la negativa a inculpar CDC és una manera de no voler fer net amb el passat, Vila ha considerat que sí que s'està fent net amb l'espoli del Palau de la Música. "Una altra cosa és que no participem del tacticisme de veure com es posiciona un i altre davant l'opinió pública", ha assenyalat. El conseller ha afegit que la Generalitat no entrarà a fer "transaccions" amb la fiscalia per rebaixar penes –tal com van fer Millet i Montull per acusar CDC–, i ha recordat que la tesi que CDC es va finançar il·legalment a través del Palau se sustenta, en part, per declaracions de testimonis "que acabaran condemnats".

El conseller ha explicat també que no té previst portar la qüestió al consell executiu d'aquest dimarts.

El PDECat s'alinea amb Vila

També la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, s'ha alineat amb el conseller Vila. En aquest sentit, ha subratllat que "aquest no és el cas CDC", sinó que investiga l'espoli del Palau per part de Fèlix Millet i Jordi Montull. A més, en un dard a ERC, ha apuntat que entén que "el Govern és únic i solidari, i pren les decisions conjuntament" -en al·lusió a la negativa a que el Consorci del Palau a acusar CDC-, i ha apostat per esperar a tenir una sentència.