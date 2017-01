El Suprem envia Homs a judici pel 9-N

Francesc Homs haurà de seure molt aviat al banc dels acusats pel 9-N. El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra l'actual diputat del Partit Demòcrata al Congrés i exconseller de Presidència per l'organització de la consulta del 2014. El magistrat de la Sala Penal Andrés Palomo del Arco veu indicis d'un delicte de prevaricació administrativa i d'un delicte de desobediència greu comès per l'autoritat pública en relació al 9-N.

La interlocutòria recull tots els fets de l'informe del fiscal, que demana fins a nou anys d'inhabilitació per l'organització del 9-N. A més, defensa que serà aquest tribunal qui tindrà competència fins a l'últim moment per jutjar Homs malgrat abandoni la seva condició com a aforat per ser diputat al Congrés. Ara, l'exconseller de Presidència té un termini de deu dies per presentar el seu escrit de defensa, ja que no se li deixa ja presentar cap recurs més en contra de l'obertura de judici oral. De fet, la Fiscalia ja donava per fet al setembre que Homs seria inhabilitat i que no acabarà ni aquest curs polític com a diputat.

En les pròximes setmanes, un cop Homs presenti l'escrit de la seva defensa, el Suprem dictarà la data del judici. Serà segurament posterior a l'inici del judici del 9-N del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, que comença el 6 de febrer i pel qual l'ANC ha fet una crida a la mobilització i que la gent s'agafi festa per donar-los suport.

L'ofensiva judicial contra el diputat s'ha accelerat els últims mesos. El Congrés va acceptar el passat 22 de novembre que el Suprem jutgés Homs després de votar en secret el suplicatori. En plenes vacances de Nadal, el jutge ja va demanar a la Fiscalia que presentés el seu escrit d'acusació, pel qual demana nou anys d'inhabilitació, un menys que Artur Mas.

Segons el jutge, en una dura interlocutòria de 33 pàgines en què s'acusa Homs i el Govern de contrariar "grollerament" l'ordenament jurídic i de justificar-ho amb un "difús mandat ciutadà" , hi ha indicis suficients que resulten constitutius dels delictes que s'imputen a l'exconseller.

El jutge recorda que la consulta del 9-N va ser suspesa pel Tribunal Constitucional només 5 dies abans de celebrar-se, però, tot i així, Homs "no va suspendre cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració d'aquesta consulta, ni tan sols els que depenien directament del departament de la Presidència del qual era titular, tot i ser conscient de la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional i la consegüent inviabilitat de la seva celebració". A més, afirma el magistrat, va "potenciar" el "denominat procés participatiu que culminava en la consulta del 9-N".