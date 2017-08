Surt de la presó l'exlíder del LAB Rafa Díez Usabiaga, empresonat per l'intent de reconstriur Batasuna

L'exsecretari general del sindicat abertzale LAB Rafa Díez Usabiaga ha sortit aquest dijous de la presó del Dueso, a Santoña (Cantàbria), on ha complert una condemna de sis anys i mig pel cas Bateragune, l'intent de reconstruir la il·legalitzada Batasuna. Díez Usabiaga ha estat rebut per més d'un centenar de simpatitzants, familiars i amics. Entre ells, el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, que va complir la mateixa pena pel cas Bateragune, l'actual secretària general de LAB, Garbiñe Aranburu, i representants de l'esquerra abertzale com Rufi Etxeberria i Pernando Barrena.

Els concentrats, alguns dels quals s'han desplaçat en autobusos des del País Basc, han cridat consignes a favor de l'alliberament dels presos bascos. En un primer moment, la delegació del govern espanyol a Cantàbria va prohibir la concentració que s'havia convocat a les portes del Dueso, al·legant que els convocants havien incomplert els terminis de comunicació d'aquest tipus d'actes. L'Audiència Nacional, però, ha acabat permetent els actes d'homenatge i rebuda de l'exlíder sindical perquè "no hi ha cap constància" que en s'hagués de produir cap delicte. Davant de la presó, en tot cas, s'han desplegat agents de la Guàrdia Civil.

Aranburu, que ha qualificat la prohibició de la delegació del govern espanyol com "una mostra del tarannà antidemocràtic del Govern", ha expressat la seva "alegria" per la sortida de presó de Díez Usabiaga, el qual -ha destacat- "no havia d'haver passat ni un sol dia a la presó". "Ja hi ha un pres polític menys a les presons", ha celebrat.