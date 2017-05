El TC admet a tràmit el recurs del PSC i el PSOE contra els pressupostos del referèndum

Segon front del Tribunal Constitucional contra els pressupostos del referèndum. El ple de l'alt tribunal ha admès a tràmit aquest dimarts el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel grup parlamentari socialista al Congrés el 28 de març, vuit dies després que ho fes el govern de Mariano Rajoy i en demanés la suspensió immediata.

De fet, es va produir el fet paradoxal que el PSOE i el PSC van registrar el seu recurs un dia després que el TC ja anunciés la suspensió de tota via de finançament per al referèndum després d'admetre a tràmit el recurs de l'executiu espanyol.

El recurs del PSOE, però, és més limitat que el del govern espanyol i no demana la suspensió ni la impugnació de cap partida per a processos electorals. A diferència del govern de Mariano Rajoy, els socialistes no tenen el poder de demanar la suspensió immediata. En el recurs, es limiten a demanar que es respecti el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que va considerar inconstitucional la partida per al referèndum.