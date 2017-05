El TC anul·la la llei de consultes del tripartit i el comissionat per a la Transició Nacional

El Tribunal Constitucional ha decidit aquest dimecres a nul·lar la llei catalana de consultes populars per via de referèndum, aprovada el 2010 amb els únics vots del tripartit, aleshores al Govern, i la llei que la regula la creació del comissionat per la Transició Nacional, del 2015. Les dues decisions han estat preses per unanimitat, segons el tribunal, i, tot i que encara no hi ha llesta la sentència, sí que s'ha notificat a les parts.

L'alt tribunal ha considerat que el Comissionat per a la Transició Nacional, càrrec que ostenta Carles Viver Pi-Sunyer, aprovat per un decret del Govern amb l'objectiu “d’impulsar, coordinar i implementar les mesures necessàries per a la culminació del procés de transició nacional i el seguiment de les estructures d’estat”, envaeix les competències estatals. En la mateixa sentència, el TC tomba també el pla executiu de les infraestructures d'Estat i el pla d'infraestrctures estratègiques amb els quals el Govern pretenia dotar-se d'eines per preparar les estructures d'Estat.

Els magistrats entenen que aquests plans són anàlegs a la llei de mesures fiscals i financeres del 2015, que preveia l’impuls a una Hisenda i Seguretat Social pròpies, l’inventari de tot el patrimoni de les administracions i el control de les infrastructures estratègiques, així com també de l’energia, les telecomunicacions i l’aigua, per anar-se preparant davant l’escenari d’un possible estat català. Aquesta norma ja havia estat anul·lada, i ara queden aprovats els plans concrets.

Pel que fa a la llei de consultes, la que es tomba en aquesta ocasió és la de consultes populars per via de referèndum, que va ser aprovada pel tripartit i que no és la mateixa que havia de servir com a base per a la consulta del 9-N. La sentència considera que amb aquesta llei la Generalitat va regular una modalitat de referèndum que no està prevista a la Constitució, perquè les comunitats autònomes només ho podrien regular si l'Estat fes una llei orgànica que ho permetés.