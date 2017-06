El TC suspèn cautelarment el llibre sisè del Codi Civil català

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol -del 19 de maig- contra tres articles del llibre sisè del nou Codi Civil català. Automàticament, aquests articles han quedat suspesos cauterlament, com passa amb tots els recursos presentats per l'Estat. El TC té 5 mesos per ratificar la suspensió, o aixecar-la. El Parlament i la Generalitat tenen 15 dies per presentar al·legacions.

El text regula els contractes de compravenda i de permuta, el de cessió d’un solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i els de conreu. En casos de compravenda té en compte la capacitat del comprador d’un immoble de fer-se enrere quan el contracte prevegi el finançament d’una compra per una entitat de crèdit i finalment aquesta entitat no concedeixi el crèdit. També incorpora de manera detallada la regulació de contractes com el de custòdia del territori, el d’integració ramadera, el d’aliments i el de pensió vitalícia.

Per al govern espanyol, aquestes matèries són dins de les competències exclusives de l’Estat sobre legislació civil sense perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament per part de les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials.

Fa un any, quan el Parlament va acceptar tramitar el projecte de llei del Govern del llibre sisè del Codi Civil, el conseller de Justícia, Carles Mundó, el va qualificar com una "autèntica estructura d'estat". El conseller també va dir que, quan s'aprovi, s'aplicarà de manera "directa i preferent" i això farà que el Codi Civil espanyol sigui d'aplicació "subsidiària".