EL TSJC denega que Rajoy i Català declarin al judici del 9-N com a testimonis

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegat aquest dimecres la petició que declarin el president espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, pel judici del 9-N que començarà el 6 de febrer. Ho havia demanat la defensa de l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega.

En un escrit, el tribunal considera que les declaracions de Rajoy i Català són "impertinents". Argumenta que ni el president del govern espanyol ni el ministre de Justícia han tingut res a veure amb aquest cas, per molt que fessin declaracions sobre la consulta. Les defenses havien demanat que tots dos declaressin per les seves manifestacions "minimitzant" la votació.

En canvi, el TSJC sí que ha acceptat la resta de testimonis proposats per les defenses de Mas, Ortega i Rigau, entre ells la declaració de Francesc Homs com a testimoni en el judici, tot i estar processat per la mateixa causa davant del Tribunal Suprem. En l'escrit s'adverteix a defenses i acusacions que hauran de ser curosos per no vulnerar els seus drets durant l' interrogatori.

Mas, Ortega i Rigau s'enfronten a una petició de 10 anys d'inhabilitació per part de la Fiscalia que els acusa de desobeir intencionadament el Tribunal Constitucional permetent la consulta i de continuar organitzant-la tot i estar suspesa.