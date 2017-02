El TSJC buscarà la unanimitat en la sentència del 9-N encara que suposi endarrerir-la

El tribunal que jutja la causa del 9-N buscarà que la sentència sigui per unanimitat, segons ha pogut saber l’ACN de fonts pròximes al mateix tribunal. Aquest està format per tres magistrats i, d’entre ells, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i de la seva Sala Civil i Penal, Jesús María Barrientos, que és el ponent i per tant l’encarregat de redactar la sentència.

Des d’aquest divendres, el judici ja ha quedat vist per a sentència i els tres membres del tribunal començaran a deliberar per prendre una decisió. L’esperit amb què afronten la deliberació és aconseguir la unanimitat, evitant així que hi hagi algun vot particular, encara que això suposés la dilació del veredicte.

La causa pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014 ha quedat vista per a sentència després d’una setmana de judici on s’ha pogut sentir els tres acusats, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, i més d'una trentena de testimonis, per intentar determinar com es va organitzar la jornada i si el Govern hi va estar darrere en tot moment o ho va deixar en mans dels voluntaris després de la suspensió del Tribunal Constitucional (TC).

Mas atribueix el judici a una represàlia de l’Estat pel 9-NLa fiscalia ha mantingut les peticions de penes de 10 anys d’inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau pels delictes de prevaricació i desobediència. Per la seva banda, l’acusació popular demana 10 anys d’inhabilitació per a cada acusat i les defenses reclamen l’absolució. Un cop celebrat el judici, ara és el torn de deliberació dels tres magistrats que es pot allargar setmanes o mesos.

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, el magistrat de la Sala Civil i Penal Carlos Ramos, i el magistrat de la Sala Contenciosa-Administrativa Eduardo Rodríguez Laplaza, començaran a partir d’ara a deliberar per emetre una sentència, que fonts pròximes al tribunal asseguren que volen que sigui per unanimitat.

La deliberació pot coincidir amb la celebració al Suprem del judici contra Homs o la redacció de la corresponent sentència. La seva causa se celebra al Suprem i no al TSJC donada la seva condició de diputat al Congrés dels Diputats. Aquest judici se celebrarà del 27 de febrer a l’1 de març. Cal recordar que Homs no podrà recórrer al mateix Suprem si la sentència és condemnatòria, només podria fer-ho davant del TC.