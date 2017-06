El TSJC obre diligències contra Germà Gordó pel cas del 3%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert diligències contra el diputat i exconseller de Justícia, Germà Gordó, per la seva presumpta vinculació al cas del 3%, que investiga el finançament il·legal de CDC. El tribunal accepta, doncs, la petició del jutge del Vendrell, que va reclamar iniciar la investigació contra Gordó ja que, com a aforat, no se'l podia incloure en la causa oberta sense l'autorització del TSJC.

La investigació contra Gordó se centrarà en els presumptes delictes de tràfic d'influències, prevaricació i malversació de fons públics. El TSJC serà qui decidirà si s'envia a judici a l'exconseller un cop acabi la instrucció, que dirigirà el magistrat Enric Anglada. La resta de la causa sobre el 3%, però, es manté al jutjat del Vendrell.