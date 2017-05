El jutge del 3% demana un altre cop al TSJC que investigui l'exconseller Germà Gordó

El jutge que investiga el cas del 3%, de suposat finançament irregular de CDC, ha demanat un altre cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investigui l'actual diputat al Parlament de Junts pel Sí i exconseller de Justícia Germà Gordó.

Segons ha informat avui el TSJC, el titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell (Baix Penedès) ha remès una nova exposició raonada perquè l'alt tribunal català obri una investigació a Gordó, que com que és diputat gaudeix de la condició d'aforat.

El TSJC ja va rebutjar el febrer passat obrir una investigació a Gordó, en no veure en aquell moment indicis clars de la seva relació amb la presumpta trama de pagament de comissions a CDC que s'investiga en el cas del 3%.

La Fiscalia Anticorrupció, segons va explicar l' ARA el mes de març passat, assenyala Germà Gordó com qui exercia el control polític de la presumpta trama corrupta de CDC. Fins fa poc Anticorrupció només tenia al cim de la trama l'extresorer, Andreu Viloca, però el nom de Gordó agafa força després d'analitzar l'última documentació trobada en els últims escorcolls.

Aquesta vegada Gordó no ha volgut fer declaracions a l'ARA per valorar aquesta darrera informació, i es remet al que ens va dir fa dos mesos quan va aparèixer la informació d'Anticorrupció: “Mai m’han demanat res il·legal ni he fet res il·legal”.

El nom de Gordó apareix vinculat a cinc de les licitacions investigades del cas 3%, totes en l’època en què Gordó era secretari del Govern. El ministeri públic li atribueix els delictes de suborn, tràfic d’influències, prevaricació, finançament il·legal, blanqueig de capitals i malversació de fons públics. La fiscalia assegura que la tasca política de Gordó no explica els nombrosos contactes amb empresaris que tenia, per això l'assenyala com la figura política necessària per a la trama de finançament irregular.

“Germà: Obra Port 40M / Consorci Enseny”

Un dels exemples que vinculen Gordó a una adjudicació d'obra pública: segons la investigació, l'exconseller va ser determinant en l’adjudicació de les obres del Consorci d’Educació de Barcelona i la millora del dic est del port. A l’agenda de Xavier Tauler, exdirectiu de la constructora Copisa, intervinguda després de la seva detenció l’octubre del 2015, hi consta una reunió suposadament celebrada amb Gordó. La cita apareix literalment així: “Germà: Obra Port 40M / Consorci Enseny”. Copisa, dins la UTE (Unió Temporal d’Empreses) amb altres constructores, va resultar adjudicatària dels dos concursos. A canvi, la constructora hauria abonat presumptament a les fundacions de CDC CatDem i Fòrum Barcelona 150.000 euros en dos pagaments.