El TSJC avisa Forcadell que la inviolabilitat parlamentària no empara poder "vulnerar l'ordre constitucional"

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra cinc membres de la Mesa del Parlament ha desestimat la petició de les defenses d'arxivar el cas. L'advocat de Carme Forcadell i Anna Simó havia invocat el principi d'inviolabilitat parlamentària per demanar que el procés judicial s'aturés. Un procés que es va iniciar arran d'una querella de la fiscalia contra els membres de la mesa que van permetre el debat de les resolucions sobre el referèndum.

En la interlocutòria, la magistrada Maria Eugènia Alegret cita afirmacions del propi TSJC i del Tribunal Constitucional que asseguren que aquesta inviolabilitat no empara "la potestat de vulnerar l'ordre constitucional" ni tampoc genera "zones immunes a l'imperi de la llei". De fet, explica que "l'autonomia parlamentària" no pot servir "de pretext" per tal que la cambra "autonòmica" pugui canviar l'ordre constitucional.

Per tant, l'escrit de la magistrada argumenta que els fets que va denunciar el fiscal no estan "emparats per la prerrogativa de la inviolabilitat parlamentària". La magistrada cita un escrit de la sala del TSJC que va admetre a tràmit la querella de la fiscalia contra, inicialment, quatre dels membres de la Mesa i argumenta que el principi d'inviolabilitat només empara les "opinions i vots" dels parlamentaris i no "qualsevol actuació".

Alegret recorda que ja va desestimar la petició d'arxivar el procés judicial al principi perquè la causa no se segueix per cap delicte d'opinió, sinó pels delictes de prevaricació i desobediència greu al TC perquè van tramitar iniciatives parlamentàries que ja havien estat declarades "inconstitucionals".