Turull assegura que els Mossos no van rebre "cap comunicació oficial" de Bèlgica

El conseller de la presidència, Jordi Turull, ha assegurat que el Govern no va rebre "cap comunicació oficial" de Bèlgica referent a l'imam de Ripoll. Turull ha sortit al pas així de les informacions de les últimes hores en què la policia belga afirmava que havia contactat amb els Mossos per preguntar-los sobre l'imam. De fet, segons Europa Press, els Mossos haurien mantingut una comunicació "no oficial" amb la policia de Bèlgica que els va consultar si tenien informació sobre l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty. Els Mossos van contestar que no tenien dades, segons van explicar fonts de la conselleria d'Interior a la Generalitat.

De totes maneres, Turull ha defensat que "no es pot anar amb informació de tertúlia de cafè" i ha insistit que els Mossos no van rebre de forma "oficial" aquesta informació de la que parla la policia belga. Segons Europa Press, el contacte va ser per correu electrònic de manera informal fa més d'un any entre un policia belga i un comandament de la Comissaria General d'Informació dels Mossos. La resposta que va donar el policia català va ser que no tenien cap informació sobre Es Satty. Ahir, el ministeri de l'Interior va afirmar que no havia rebut cap petició per part de Bèlgica sobre l'imam.

El conseller de la Presidència ha reiterat que els Mossos no van rebre cap comunicació oficial de Bèlgica sobre l'imam de Ripoll i ha criticat el creuament de retrets entre la policia espanyola i els Mossos. "És bastant lamentable dir que no ens donen una informació rellevant perquè no els hi hem preguntat", ha afirmat Turull, qui ha demanat que "algú hauria d'assumir alguna responsabilitat". Pel Govern, aquesta "no és la manera de funcionar". Turull ha retret que "s'hagi fet molt literatura per desprestigiar els Mossos".

Davant la polèmica dels últims dies arran del possible accés dels Mossos d'Esquadra a l'Europol, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha reiterat una vegada més que el govern espanyol posi fil a l'agulla i acceleri la inclusió de la policia catalana a l'agència de seguretat europea. Turull s'ha referit al vídeo que va emetre ahir Estat Islàmic -en què amenaçava Espanya de més atacs si no es retira de la coalició internacional- com una evidència de les "amenaces explícites" que pot patir també Catalunya i per això, ha afirmat que "no té excuses" per permetre l'accés de la policia catalana a la informació de l'Europol.

Per Turull és "molt important" que els Mossos puguin accedir a la base de dades de l'agència de seguretat europea. Així, ha reclamat a l'Estat que no faci "broma" amb aquests temes i que acceleri els tràmits per materialitzar la seva promesa: "'Pasito a pasito', no". En aquest sentit, ha demanat que "tothom prengui nota" si l'estat espanyol diu que per ser membre de l'Europol, cal "ser un Estat". De fet, ha retret al govern de Mariano Rajoy que es posin traves just "ara que els Mossos tenen el prestigi més alt".