Turull: "La llei de transitorietat, a pany i forrellat, fins que convingui"

Les festes nadalenques no suposen una treva per al procés. Si abans de Nadal els sobiranistes van crear el Pacte Nacional pel Referèndum, Junts pel Sí i la CUP volen demostrar abans d’acabar l’any que l’oferta de pactar-lo amb l’Estat no suposa un fre per al full de ruta. Els dos partits presentaran un acord per la llei de transitorietat jurídica el dia 29. Tal com va explicar l’ARA, només s’exhibirà l’acord, però no es revelaran els principals detalls sobre com serà la norma ni es reflectirà per escrit. Ho va confirmar ahir a la SER el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull: "És la llei més estratègica, la tindrem tancada a pany i forrellat fins que convingui", va destacar el diputat.



Els grans eixos de la norma estan definits, però tot i voler exhibir la unitat, els partits encara no han segellat l’acord i queden punts per consensuar. De fet, el principi d’acord que presentaran estarà subjecte a canvis. El mateix Turull va reconèixer que hi havia “puntes de coixí jurídics” per tancar, però que la resolució del debat de política general els obliga a presentar un pacte.



Desconnexió en dues fases

Una de les vies que exploren els partits és que la llei de transitorietat, que suposa el canvi de la legalitat espanyola a la catalana, estructuri una desconnexió en dues fases. La primera servirà per emparar el referèndum, i en cas de victòria del ‘sí’, la segona adequaria de la legalitat a les necessitats del nou Estat. No obstant, els partits tenen previst que l’article 1, que defineix Catalunya com una república, s’activi en la primera fase.



JxSí i la CUP també hauran de decidir quina tramitació parlamentària tindrà la llei. L’objectiu és evitar que l’Estat impedeixi l’aprovació de la norma i això deixi sense paraigües jurídic el referèndum. El Constitucional ja ha suspès la ponència conjunta que havia de servir per redactar-la, però els partits segueixen endavant.