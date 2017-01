Urkullu: "Crec en la unió voluntària de les nacions basada en el respecte a la decisió dels ciutadans"

El lehendakari basc, Íñigo Urkullu, sempre va amb molt de compte quan li pregunten pel procés independentista català, però no tem afirmar que ell és més partidari del camí del mig. "Crec en les vies intermitges", ha dit aquest matí a Radio Euskadi.

"És possible, des del diàleg, intentar abordar les aspiracions d'una majoria social, sigui a Catalunya, sigui a Euskadi, però des de la interpretació del que són els autogoverns històrics com el català i el basc dins d'un estat espanyol", ha explicat.

Urkullu ha defensat la " unió voluntària basada en el respecte a la decisió dels ciutadans", considera que "aquesta és una via vàlida per Catalunya".

El lehendakari ha insistit que no anirà a la conferència de presidents convocada per Mariano Rajoy pel 17 de gener que ve -igual que Carles Puigdemont-, i ha explicat que el president del govern espanyol ja li ha respost la carta on Urkullu li demanava de trobar-se per explicar-li les raons de la seva negativa. Aquesta trobada, però, encara no té data.

Urkullu ha dit que aquest tipus de conferències haurien de tractar el model d'Estat, però que de "l'autogovern basc" en vol parlar de manera "bilateral".