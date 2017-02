Villarejo a Josep Pujol Ferrusola: "Anem a per vosaltres pel tema independentista, us fotrem per instrucció directa del ministre de l'Interior"

Josep Pujol Ferrusola va assegurar en la seva declaració a l'Audiència Nacional del novembre del 2015 que el comissari José María Villarejo li havia dit que el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, va ser qui va ordenar l’obertura del cas Pujol. "La informació s’ha cuinat per tenir una causa aquí i per poder-vos fotre, perquè nosaltres anem a per vosaltres pel tema independentista i això és una instrucció directa del ministre de l’Interior", va declarar el tercer dels fills de Jordi Pujol a l’Audiència Nacional, interrogat per la fiscal Belén Suárez. La gravació la publica avui el diari 'Público', en un nou lliurament de la investigació periodística per provar la guerra bruta de l'Estat contra Catalunya.

El diari ha publicat aquests dies conversacions telefòniques entre Villarejo i l’examant de Jordi Pujol júnior, Vicky Álvarez, sobre la implicació d' Alicia Sánchez Camacho, líder del PP català, i Jorge Moragas en l'anomenada Operació Catalunya contra partits i polítics sobiranistes. La frase que Josep Pujol li diu a la fiscal coincideix amb el que Villarejo va parlar per telèfon amb Vicky Álvarez, i també amb el contingut de la conversa del ministre Fernández Díaz i l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en unes gravacions també revelades per 'Público'. Fernández Díaz va qualificar Josep Pujol de "mentider" pel contingut d'aquella declaració judicial, el novembre del 2015.