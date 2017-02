Viloca es nega a declarar davant el jutge del Vendrell pel cas 3%

260x366 L'extresorer de CDC Andreu Viloca, aquest dimecres arribant al jutjat a El Vendrell / JAUME SELLART / EFE L'extresorer de CDC Andreu Viloca, aquest dimecres arribant al jutjat a El Vendrell / JAUME SELLART / EFE

L'extresorer de CDC Andreu Viloca s'ha negat a declarar aquest dimecres davant el jutge d'instrucció número 1 del Vendrell que investiga el cas 3%, pel suposat finançament il·legal de Convergència a través de donacions d'empresaris a canvi de concessions d'obres públiques, segons han explicat a Europa Press fonts judicials. Viloca ha arribat als jutjats del Vendrell a les 09.40 h acompanyat d'un treballador del partit i ha entrat per la porta principal, mentre que la seva advocada, Judit Gené, ha accedit a l'edifici uns minuts més tard, també pel mateix accés.

No obstant això, en sortir, l'extresorer convergent ha esquivat la dotzena de periodistes i càmeres de televisió que l'esperaven i ha abandonat el jutjat per una porta secundària, de manera que els mitjans no han pogut gravar la seva sortida ni fer-li preguntes sobre la seva negativa a declarar. L'estada dins el jutjat de Viloca –que també era administrador de Catdem, la fundació a través de la qual CDC rebia els pagaments dels empresaris– ha estat molt breu, ja que un cop li han llegit els drets ha decidit acollir-se al seu dret de no declarar, segons han explicat a Europa Press fonts judicials.

Les tres fases del cas que esquitxa CDCTot i que aquesta citació estava emmarcada en investigacions anteriors a l'operació que la Guàrdia Civil va desplegar fa dues setmanes -també dins el cas 3%-, en la lectura dels drets també se li han esmentat a Viloca fets vinculats als últims registres relatius a l' empresa pública Bimsa i, sobretot, a l' Autoritat Portuària de Barcelona, empreses la seu de les quals van ser registrades en l'última operació. Els fiscals Fernando Bermejo i José Grinda, presents aquest dimecres a la declaració, consideren que Viloca era la persona que a CDC -partit ara refundat en el PDECat- portava el control de les licitacions, adjudicacions i concursos d'obres públiques de les institucions controlades per la formació política.

Per a aquest dimecres, el jutge Josep Bosch també havia citat els empresaris Sergio Lerma i Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, però les seves compareixences s'han ajornat a aquest dijous ja que els advocats respectius tenien judicis en agenda que els impossibilitaven ser-hi presents.

Així, aquest dijous les seves declaracions s'uniran a les de 4 investigats que ja estaven previstes: l'exdirector d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell i els empresaris Fèlix Pasquina (Pasquina), Francesc Xavier Tauler (exconseller delegat de Copisa) i Juan Luis Romero (Rogasa). Aquestes 7 citacions es corresponen amb la peça separada número 3 de la macrocausa judicial, que segueix secreta, del total de 9 que acumula el cas, segons han explicat fonts judicials. Viloca, Lerma i Bassols van ser 3 dels 18 detinguts en l' operació Pika dirigida per la Fiscalia Anticorrupció el dijous 2 de febrer.