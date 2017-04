"Vol que Catalunya continuï formant part d'Espanya?": La possible pregunta d'un referèndum pactat segons Puigdemont

Des que el Parlament va aprovar els pressupostos del 2017, la CUP reclama al Govern que fixi immediatament la data i que faci pública la pregunta del referèndum. L'executiu prefereix esperar a esgotar les possibilitats de pactar la consulta amb l'Estat, opcions que vehicula, entre d'altres, en el Pacte Nacional pel Referèndum. En una entrevista publicada aquest dissabte per Al Jazeera, el principal canal de notícies del món àrab, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, exposa a partir del minut 3.40 algunes de les possibles preguntes que es planteja l'executiu i, per primera vegada, obre la porta a preguntar per la continuïtat a l'Estat i no per la independència. " Vol que Catalunya continuï formant part d'Espanya?", apunta Puigdemont com una hipotètica pregunta en un referèndum pactat.

El cap de l'executiu també afegeix dues de les opcions que tant Junts Pel Sí com la CUP han anat posant sobre la taula els darrers mesos. " Vol que Catalunya esdevingui un estat independent? O, vol que Catalunya esdevingui una república independent?", indica. Durant l'entrevista, Puigdemont descarta convocar el referèndum al maig i recorda que, com a màxim, arribarà a finals de setembre.

El Govern es compromet a fer vinculants els resultats del referèndum i es prepara per poder gestionar un 'sí' majoritari. En cas que guanyés el 'no', Puigdemont assegura que dimitiria, dissoldria el Parlament i convocaria eleccions perquè una altra majoria gestionés el resultat. En tot cas, guanyés el 'sí' o el 'no', el president del Govern subratlla que poder votar "seria una victòria del poble de Catalunya". "Sóc independentista de sempre, però el més important és el dret a decidir", destaca, tot afegint que ell, com a president, haurà de mantenir-se "neutral" durant la campanya.