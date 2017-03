Zapatero es bolca amb Díaz i defensa que compagini la Junta i el lideratge del PSOE

El dia que es compleixen 13 anys de la victòria electoral que el va portar a La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero ha tornat aquest dimarts a escena. L'expresident del govern espanyol ha protagonitzat un acte organitzat per al gestora socialista per rearmar ideològicament el partit de cara al congrés del juny, i ha reiterat el seu suport a Susana Díaz per liderar els socialistes espanyols.

En un acte al Círculo de Bellas Artes de Madrid -el mateix escenari que va triar Pedro Sánchez per presentar la seva candidatura a les primàries que se celebraran al maig, que Zapatero ha omplert, però sense les cues que va generar la presència de l'últim secretari general-, l'expresident espanyol ha tret pit del seu llegat, i ha situat Díaz com la candidata més ben preparada per assumir el lideratge socialista.

"És una magnífica candidata. Té totes les condicions per liderar el partit", ha asseverat Zapatero, que ha confirmat que acompanyarà la també presidenta andalusa en l'acte de presentació oficial de la seva candidatura, el 26 de març.

El suport de Zapatero a Díaz és tancat. Ni tan sols considera l'expresident espanyol que sigui un problema, com diuen a l'entorn del tercer candidat en la lluita, Patxi López, que Díaz compagini la presidència andalusa amb la secretaria general socialista. "Cadascú té la capacitat que té de treballar", ha afirmat l'expresident espanyol, que s'ha posat d'exemple a si mateix: secretari general i president del govern espanyol durant dues legislatures.

El suport de Zapatero confirma Díaz com la candidata preferida per l'establishment socialista. També li serveix de revenja cap a Pedro Sánchez, que va apartar la reivindicació del seu llegat. L'objectiu del PSOE, segons l'expresident espanyol ha de ser guanyar les eleccions al PP. I per fer-ho, ha confiat que un candidat nou pot girar les enquestes com, ha dit, ha passat a Alemanya, on Martin Shulz ha passat d'estar a 10 punts de Merkel a tenir possibilitats de guanyar.

L'acte d'aquest dimarts era un diàleg amb l'economista Jeffrey Sachs, en el marc de la ponència en què el partit posarà les bases ideològiques de la nova etapa que s'obrirà després del congrés del juny. Zapatero ha posat l'accent en la necessitat d'abraçar l'europeïsme sense embuts, davant dels embats nacionalistes: "Vull veure banderes europees a tots els mítings del PSOE".

Sánchez demana una reunió amb la gestora

L'irrupció de Zapatero en la campanya arriba enmig dels dubtes sembrats per la candidatura de Sánchez sobre el procés d'elecció de primàries. L'exsecretari general i candidat ha demanat de fet una reunió amb la gestora per aclarir l'accés igualitari al cens de totes les candidatures, després que alguns militants afins a la seva candidatura hagin denunciat problemes per registrat-se per votar a les primàries