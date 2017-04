El fiscal en cap anticorrupció va intentar impedir un dels escorcolls de l'operació policial contra l'expresident de Madrid

El nou fiscal cap anticorrupció, Manuel Moix, va intentar impedir dimarts un dels escorcolls plantejats en el marc de l'operació contra la corrupció al PP de Madrid i que va acabar amb l'expresident de la Comunitat Ignacio González, detingut i en dependències policials des d'aquest dimecres. Segons informa la Cadena SER, el mateix Moix ha reconegut els fets i ha afirmat que tenia el vistiplau del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, a qui la decisió li semblava "molt bé". El dispositiu policial ja estava preparat per efectuar l'escorcoll l'endemà.

Moix, però, no va poder imposar la seva voluntat. Els fiscals encarregats de l'operació contra la corrupció del PP madrileny van invocar l'article 27 de l'estatut de la Fiscalia, segons informa la SER, i de manera automàtica es va convocar la junta de fiscals anticorrupció. Allà, la majoria es va oposar a l'ordre del fiscal en cap. Moix va acabar acatant la posició de la majoria.

En declaracions a la SER, Moix ha assegurat que és una situació "habitual" a la Fiscalia i ha recordat que, tot i que les decisions de la junta de fiscals no són vinculants, ell va decidir canviar d'opinió i sumar-se a la majoria. Fonts jurídiques contradiuen, però, la seva versió i apunten que en "poques ocasions" els fiscals invoquen l'article 27.

Un fiscal "bo" per al PP

Segons va avançar l'ARA aquest dimecres, el nom de Moix, que només fa dos mesos que és fiscal en cap anticorrupció, va ser protagonista d'una conversa gravada per la Guàrdia Civil entre l'exministre popular Eduardo Zaplana, ara treballant per Telefónica, i Ignacio González el gener passat. Aleshores, l'expresident madrileny es va mostrar molt crític amb la fiscalia anticorrupció amb el seu interlocutor. Per tranquil·litzar-lo, Zaplana li va comunicar que, un mes després, Moix seria nomenat fiscal en cap i que això suposaria un canvi perquè controlaria l'activitat d'aquesta fiscalia. En aquelles dates, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, encara no havia proposat formalment per a aquest càrrec Moix, que encara era fiscal a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

Moix s'ha mantingut pròxim al PP d' Esperanza Aguirre, ja que va ser fiscal en cap de la Fiscalia de Madrid, i més tard fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.