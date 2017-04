El jutge atribueix a Marta Ferrusola el control del patrimoni dels Pujol a Andorra

Marta Ferrusola era qui controlava els fons del patrimoni de la família Pujol a Andorra. Aquesta és la tesi que, segons ha avançat Europa Press, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata sosté en una interlocutòria del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. La interlocutòria, amb data de dimarts, és la que ordena els escorcolls d'ahir a quatre propietats del matrimoni Pujol, un dia després que el jutge enviés el fill gran de la família, Jordi Pujol Ferrusola, a la presó.

De la Mata arriba a aquesta conclusió després d'estudiar els documents aportats per la Fiscalia i trobar-hi una "menció manuscrita" d'un full de sol·licitud d'operacions en el compte que el fa considerar que la dona de l'expresident català era qui disposava de tots els fons de la família.

Com a mínim, apunta la interlocutòria, fins a la data en què es va procedir a que cadascun dels fills obrís els seus comptes. De fet, De la Mata justifica els escorcolls als domicilis de la família Pujol-Ferrusola perquè tots dos figuren com a titulars de fons en comptes bancaris a Andorra l'origen dels quals no s'ha pogut acreditar".