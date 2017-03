El jutge autoritza el segon grau a l'etarra Sara Majarenas perquè pugui viure amb la seva filla

L'Audiència Nacional ha autoritzat aquest dijous la sortida de la presó de l'etarra Sara Majarenas perquè pugui viure amb la seva filla a la fundació Pare Garralda-Horizontes Abiertos. El jutge de Vigilància Penitenciaria José Luis Castro ha pres aquesta decisió després que la menor fos agredida amb un ganivet pel seu pare.

El magistrat ha acordat que donades les "excepcionals circumstàncies", l'exmembre del 'comando Levante' d' ETA pugui gaudir del segon grau. D'aquesta manera, la menor rebrà "l'afecte que necessiten mare i filla per a superar les dificultats que deriven d'una separació". Mentrestant, el pare es troba en presó provisional.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar aquest dimecres al Senat que el departament treballava "des del primer dia" perquè Majarenas i la seva filla "puguin estar juntes", una situació que " no és fàcil" perquè abans s'han d'adoptar una sèrie de mesures preventives. De no haver concedit el segon grau a Majarenas, la menor no podria seguir vivint a la presó amb la seva mare, segons l'acord al règim penitenciari.

El pare de la nena va presenta-se el passat 15 de gener a la Policia Local de Benifaió (València) on va confessar que havia matat la seva filla. Més tard, es va comprovar que patia ferides greus. A l'habitacle van trobar la nena, de tres anys, amb ferides d'arma blanca al tòrax que li havien produït una perforació de pulmó, també a l'esquena i la mà esquerra.

Fins ara, la menor vivia de dilluns a divendres a la presó de Picassent amb la mare, sota un règim especial que permet que les empresonades tinguin als fills i filles amb elles. Alguns caps de setmana, marxava al domicili amb el pare. Majarenas va ser condemnada a 13 anys i deu mesos de presó per ser membre del 'comando Levante' d'ETA, després de ser detinguda l'any 2005

Desvinculació de la banda

En l'informe que concedeix el segon grau a Majarenas, la Junta de Tractament ha tingut en compte la " desvinculació de la interna de l'organització terrorista i les extraordinàries circumstàncies sociofamiliars en què es troba, com a conseqüència de l'agressió a la menor". La Junta també ha valorat el fet que Majarenas demanés perdó a les víctimes.

A més, es menciona l'informe del Centre Penitenciari del passat 20 de febrer en què es recullen les expectatives de la interna de " mantenir-se al marge de tota activitat delictiva relacionada amb temes polítics i dedicar-se a la seva filla i la seva activitat professional". Majarenas va mostrar el seu agraïment per l'ajuda prestada pels funcionaris de presons després de l'agressió a la seva filla.