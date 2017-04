La campanya unitària pel sí s’ajorna fins a mitjans de maig

La campanya unitària pel sí en el referèndum encara haurà d’esperar unes setmanes. No serà fins a la segona quinzena de maig quan comencin uns actes que les entitats sobiranistes havien previst fer arrencar al voltant de Sant Jordi però que s’ajornaran fins que el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva tasca amb un acte a Barcelona que, segons va explicar Joan Ignasi Elena ahir al 3/24, buscarà tenir “projecció internacional”. El punt final dels treballs d’aquesta entitat serà, doncs, també el tret de sortida de la campanya unitària pel sí a la independència, pilotada per l’ANC i Òmnium. També comptarà amb la participació de totes les formacions independentistes, que dissenyaran i duran a terme les seves pròpies campanyes tot i actuar sota un paraigua conjunt.

Fonts de les entitats sobiranistes admeten que, tot i que la campanya conjunta s’està “coent” des de fa mesos, encara no s’ha concretat en quin format es traduirà aquesta unitat. De moment només es parla d’una “coordinació” entre partits i entitats però facilitant que cada actor es concentri en els seus objectius per intentar maximitzar suports. És a dir, que el missatge de la campanya unitària serà genèric però els partits construiran el seu propi discurs basant-se en la bossa de votants més pròxima.

Tanmateix, l’acció unitària no està previst que comenci fins a la segona quinzena de maig, un cop el Pacte Nacional hagi celebrat un acte que tindrà com a objectiu posar de manifest els suports al dret a decidir que s’han recollit en els últims mesos tant des d’altres indrets de l’estat espanyol com a escala internacional. La previsió és, doncs, que alguns dels dirigents de fora de Catalunya que s’han mullat pel referèndum puguin participar-hi.

Serà el colofó de la feina feta fins ara pel Pacte Nacional pel Referèndum, que després d’aquest acte haurà de seure i analitzar quin és el següent pas. Segons apunten diverses fonts, aquest podria ser el punt final de la tasca de l’entitat, que deixaria pas a un nou escenari en què Govern i Parlament donarien per esgotada la via del referèndum pactat i haurien de començar a parlar obertament del referèndum unilateral.

Abans, però, el Pacte Nacional pel Referèndum té previst recollir signatures a favor de la consulta per la diada de Sant Jordi, escampant-se pel territori a través d’un miler de punts. Una data, però, que tindrà altres derivades relacionades amb el procés sobiranista. L’ANC no vol desaprofitar el 23 d’abril i començarà -com ja han fet els partits independentistes- la seva precampanya pel sí al referèndum aquesta mateixa data. “És un dia potent, amb gent al carrer, no renunciarem a fer campanya a favor del sí”, asseguren fonts de l’entitat. Abans d’iniciar la campanya unitària, l’ANC engegarà una precampanya, la continuació de Fem futur, l’acció que l’Assemblea ha dut a terme des de finals de l’any passat i que fonts del secretariat asseguren que ha tingut una “molt bona acollida” al territori. S’acosten els mesos decisius per al referèndum i partits i entitats posen fil a l’agulla a la seva estratègia.

Els partits ja han posat en marxa els seus propis actes a favor de l’estat propi

El factor Puigdemont

La campanya del PDECat va arrencar el 26 de març amb un acte de suport als quatre inhabilitats pel 9-N. Amb Montse Candini ara al capdavant, la campanya -que alternarà grans actes amb altres de petit format- comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Un milió per la consulta

ERC ha reservat un milió d’euros per a la campanya del referèndum als pressupostos del partit. Tot i que els republicans tenen la vista fixada en la campanya unitària, en els últims mesos la formació ha organitzat diversos actes sobre el tema, el més gran a principis de març davant 5.000 persones al Fòrum.

L’electorat d’esquerres

Els cupaires ja fa setmanes que treballen en l’organització de la seva pròpia campanya. Tot i que es coordinaran amb la resta de partits i entitats, es focalitzaran en arribar a sectors d’esquerres -sobretot els comuns-, abstencionistes i gent jove. Està previst que la campanya comenci el 28 d’abril.

Els primers a arrencar

Demòcrates de Catalunya van ser els primers a iniciar la campanya pel sí en el referèndum. En un intent d’esperonar la posada en marxa d’una campanya unitària, al desembre van celebrar el primer acte i des d’aleshores no han parat de fer-ne de petits pels municipis.