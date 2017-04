Un 75% dels catalans està a favor del referèndum, segons una enquesta a 'La Vanguardia'

El referèndum com a instrument per resoldre el procés sobiranista continua generant un consens majoritari a Catalunya. Segons una enquesta de GAD3 elaborada per a 'La Vanguardia', i avançada aquest diumenge, un 75% dels catalans està a favor que es convoqui un consulta sobre la independència, i els que s'hi oposen són el 23,6%. Entre els que donen suport a la convocatòria, un 66% desitjarien que aquesta fos acordada amb l'Estat -un posicionament que comparteixen el 75% dels votants del PDECat i el 50% dels d'ERC-, però un 28,8% aposta per la via unilateral.

Pel què fa a la resposta, el sí a la independència s'imposaria amb un 41,9% dels vots, per davant del 39,7% que votaria 'no'. Un 9,1% dels enquestats assegura que no participaria al referèndum. En l'àmbit de les prediccions, gairebé el 50% es mostra convençut que la consulta no arribarà a celebrar-se i, d'aquests, un 29% creu que el següent pas serà la convocatòria d'eleccions. Per a un 21,1%, la consulta serà prohibida i se suspendrà l'autonomia de Catalunya.

Més enllà del referèndum, l'enquesta indica que català menys del 30% dels catalans confia en l'obertura d'un procés de negociació entre la Generalitat i govern espanyol per trobar una sortida al conflicte territorial.