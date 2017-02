El comissari Pino no aclareix al jutge com va obtenir proves del cas Pujol

Eugenio Pino, l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional i home fort de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, no va aconseguir ahir aclarir els dubtes que li plantejava el jutge José de la Mata. El magistrat volia aclarir com la policia havia obtingut proves del cas Pujol, i sobretot la informació que va servir a la unitat central de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) per redactar el seu informe de l’1 d’abril del 2016. Pino, que compareixia com a testimoni, no va aclarir-ho i va traslladar tota la responsabilitat a Marcelino Martín Blas, subordinat seu al cos policial.

L’origen de les sospites del jutge és aquest informe de la UDEF redactat l’abril del 2016. La policia citava en aquell document uns arxius que, suposadament, s’havien descarregat d’un USB que era entre les proves de la causa. El magistrat, però, va començar a investigar en adonar-se’n que la memòria física no apareixia enlloc, cosa que va fer que el jutge pensés que la prova no era vàlida.

Va ser aleshores quan Pino li va enviar un escrit, el 3 de novembre, explicant-li que l’USB el van entregar dos empleats de Método 3 -també relacionats amb l’operació Catalunya, Antonio Tamarit i Julián Peribáñez-, a Martín Blas. En aquell document assegurava que la informació que apareixia dins l’USB era “complexa” perquè hi havia informació sobre el general Jesús del Olmo, exdirector del CNI; el germà del llavors ministre de l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, i membres de la classe política catalana. Per això, segons deia Pino en aquell escrit, s’havia remès copia al CNI, a la Policia Judicial i a la Comissaria General d’Informació.

Pino, no obstant, va contradir-se ahir davant del jutge i va assegurar que el que havia escrit el 3 de novembre no era cert. “Va ser enyorança de jubilat, no sé per què m’hi vaig ficar. El que explico no és gaire cert. No tinc seguretat. M’ho diu Marcelino Martín Blas. Tot són rumors, el que hi ha de Del Olmo i Rubalcaba”, va explicar al jutge.

L’home de confiança de Fernández Díaz va assegurar que no havia mirat el contingut de l’USB perquè és “molt maldestre” amb els ordinadors i la informació estava encriptada. També va assegurar que si havia citat el detectiu de Método 3 Antonio Tamarit és perquè li sonava “el nom d’un mag”, en referència a Juan Tamariz.

El seu relat, contrari al que havia enviat al jutge al novembre, va irritar els interrogadors. Pino va intentar explicar-se: “Com a policia, tinc una imaginació poderosa”. Avui el seu subordinat, Martín de Blas, donarà la seva versió al jutge que investiga el cas Pujol.

Mentre el magistrat investigava on havia anat a parar el llapis de memòria d’on suposadament sortien algunes de les proves contra els Pujol, la policia en va trobar un. El 9 de febrer -el mateix dia que el magistrat va citar Pino-, el cap interí de la UDEF, Manuel García Catalán, va entregar al jutge un USB que suposadament havia trobat “revisant armaris” de les dependències policials. Un cop fet el buidatge del llapis de memòria, el jutge ha constatat que els documents són similars als que citava l’informe de la UDEF: informacions elaborades per Método 3 a partir de retalls de premsa dels anys 2000 i 2001 relacionats amb els negocis de la família Pujol.

“Anem contra vosaltres”

Un dels fills de l’expresident, Josep Pujol, ja va denunciar al jutge De la Mata que l’objectiu de la policia era anar contra la família. Ahir Público va reproduir l’àudio de la seva declaració davant el magistrat, on va fer referència a una reunió -ja explica’da a El País - amb el comissari José Manuel Villarejo, també relacionat amb l’operació Catalunya. Segons Pujol, el comissari li va dir: “La informació s’ha cuinat per tenir una causa aquí i per poder fotre-us, perquè anem contra vosaltres pel tema independentista, i això és una instrucció directa del ministre de l’Interior”.

El Congrés investigarà en les pròximes setmanes l’operació Catalunya. Per petició pròpia, ni ERC ni el PDECat seran a la mesa de la comissió, que presidirà el PNB. L’operació Catalunya i les seves conseqüències estan en el punt de mira judicial i polític.

Preocupació d’un expert de l’ONU

Un dels relators especials de l’Alt Comissionat de l’ONU sobre els Drets Humans, Alfred de Zayas, va traslladar a l’Estat la seva preocupació per l’operació Catalunya a través d’una carta enviada el 30 de gener i que ahir va fer pública el Cercle Català de Negocis (CCN). De Zayas va fer saber a l’ambaixadora espanyola de l’ONU, Ana María Menéndez, que la conxorxa policial i la judicialització del procés sobiranista “contra dirigents polítics catalans” podria vulnerar els drets humans. De Zayas també alerta que els conflictes armats dels últims anys han estat provocats per negar “la lliure determinació”. Fonts del CCN apunten que instaran la Generalitat a presentar una demanda de mesures de protecció al Comitè de Drets Humans de l’ONU.