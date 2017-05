Els comuns avalaran el referèndum però no el consideraran vinculant

Els comuns donaran suport al referèndum unilateral com a jornada de mobilització i protesta, però sense considerar que la votació tingui caràcter vinculant. Segons ha pogut saber l’ARA, aquest és l’escenari que tenen sobre la taula els membres de l’executiva de Catalunya en Comú, la confluència de l’esquerra alternativa que aplega Barcelona en Comú (BComú), ICV, EUiA i el sector crític de Podem.

Els comuns sempre han reclamat que el referèndum tingui reconeixement internacional, que apel·li a la major part de la ciutadania i que tingui efectes jurídics, però no se’n desentendran si no es compleixen aquests tres requisits. Fonts de la coordinadora asseguren que tenen pensat avalar el referèndum unilateral, però com “un acte de protesta més que no seria l’últim, sinó un altre dels que vindran després”. L’objectiu seria fer una altra “demostració de força per pressionar l’Estat a buscar una sortida definitiva”. “És l’escenari en què ens sentim més còmodes com a punt de trobada de les diferents sensibilitats que hi ha al partit”, afirma una altra dirigent de la cúpula, que remarca que, “passi el que passi, el procés no s’acaba amb el referèndum”.

Un posicionament compartit per la direcció de Podem Catalunya, que la setmana passada es va mostrar a favor d’un referèndum sense acord amb l’Estat però concebut com un “acte de mobilització cívica i d’empoderament social”, sense caràcter vinculant, en la línia del que va representar el procés participatiu del 9-N. La formació d’esquerres liderada per Ada Colau i Xavier Domènech té molt clar que no vol ni sumar amb el bloc independentista ni quedar enquadrada amb les forces que s’oposen al dret a decidir, el PSC, el PP i Ciutadans. “Serem a qualsevol mobilització, però deixant clar que no és el referèndum que demana el 80% de la ciutadania”, afegeix una altra font dels comuns, que deixa clar: “No ens podem despenjar d’aquest acte democràtic, hi participarem”.

Un històric dirigent d’un partit de la coalició destaca: “Un referèndum és un referèndum. Si no es pot fer és perquè l’Estat ho impedeix. Una alternativa seria una repetició del 9-N com una mobilització per mostrar la nostra oposició a la negativa de l’Estat a acordar la consulta”. Aquest mateix dirigent subratlla que no s’imagina “els comuns dient als seus militants que no vagin a votar”.

Avançar el debat al juny

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va anunciar divendres passat que el posicionament definitiu de la confluència en relació al referèndum unilateral s’adoptaria la primera setmana de juliol.

La reunió del Pacte Nacional pel Referèndum i el més que possible anunci de la data i la pregunta la setmana vinent, però, precipitarà els esdeveniments. En aquest sentit, fonts de la confluència asseguren que el debat s’avançarà a mitjans de juny, quan hi ha prevista la pròxima reunió de la coordinadora executiva. “No podrem posposar el debat al juliol si el govern revela la data i la pregunta del referèndum. Hem de posicionar-nos com més aviat millor”.

A diferència de Podem, on són les bases les que estan votant aquests dies si rebutgen la via unilateral, accepten el referèndum sense caràcter vinculant o hi donen tota la validesa, la trentena de membres de la coordinadora de Catalunya en Comú seran els que dictaran el posicionament final de la confluència. La crida a les urnes, però, no significarà que la direcció es mulli perquè els seus simpatitzants s’abstinguin o votin a favor o en contra de la independència. La llibertat de vot està assegurada, tal com ja van fer els partits predecessors de la confluència amb la consulta del 9-N, quan ni ICV ni EUiA van fixar el sentit del vot.

Els dirigents d’aquests partits no van revelar el sentit del seu vot abans de la consulta per no interferir, una postura que previsiblement repetiran els dirigents de Catalunya en Comú. “Els 600.000 vots que vam aconseguir a les últimes eleccions generals ens obliguen a anar molt amb compte perquè hi ha diferents punts de vista sobre quina ha de ser la relació entre Catalunya i Espanya”, apunten a l’executiva.

Aval de Pablo Iglesias

El líder de Podem i referent de la confluència en l’àmbit estatal, Pablo Iglesias, va avalar la setmana passada el referèndum unilateral definint-lo com “una mobilització legítima”. El líder de la formació lila l’ha defensat sense atorgar-li caràcter vinculant, en considerar que no es tracta d’una votació acordada. Un posicionament que coincideix amb el de Catalunya en Comú, que, un cop constatada la negativa de l’Estat a pactar, restarà ambigüitat al seu posicionament respecte a la via unilateral.