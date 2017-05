El Govern acorda no personar-se contra CDC esperar a la sentència del cas Palau per exigir responsabilitats

El Govern no acusarà per ara CDC en el judici del cas Palau. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat aquest dimarts que l'executiu català ha acordat per unanimitat no personar-se encara contra CDC, i esperar a que hi hagi una sentència ferma per reclamar "fins a l'últim euro i davant de qui sigui". La consellera ha explicat que el Govern defensarà fins al final els interessos del Consorci del Palau, i per això s'oposaran a la rebaixa de penes per Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull.

En roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern ha criticat a més el paper que ha jugat l'Ajuntament de Barcelona i l'alcaldessa, Ada Colau, en tot aquest debat. Segons la consellera, l'actuació de Colau no ha estat "ni transparent ni honesta", i ha retret a l'alcaldessa que la carta que va enviar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanant una nova reunió del Consorci després d'haver-la filtrat als mitjans de conunicació

Com gairebé sempre que la reunió del Consell Executiu ve marcada per alguna polèmica, la foto de l'arribada dels consellers a la Sala Tàpies amaga missatge. Aquest dimarts, amb el xoc entre ERC i el PDECat pel paper de la Generalitat al Consorci del Palau de la Música, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al consellera de la Presidència, Neus Munté, han volgut acompanyar el conseller de Cultura, Santi Vila, a la reunió.

Vila va ser l'objecte de crítica per part d'ERC, que va responsabilitzar el conseller del fet que la Generalitat fes valer la seva majoria al Consorci del Palau de la Música -afavorida per l’absència de representants de l’Estat- per mantenir la decisió de no inculpar CDC en el cas Palau, una mesura que els republicans no comparteixen.