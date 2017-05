El consorci del Palau de la Música es reunirà el 23 de maig a petició de l'Ajuntament de Barcelona

La Generalitat, el govern de l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona han estat formalment convocats a una nova reunió del consorci del Palau de la Música el proper 23 de maig, a petició de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que té aquesta prerrogativa en cas que el president no ho faci. Ho han confirmat a l'ACN fonts municipals, que han reconegut que el fet que s'hagi fixat una data els dona certes esperances de cara una possible suspensió del tràmit de conclusions definitives.

L'Ajuntament va posar-se en contacte dimarts amb el gerent del consorci perquè l'advocat de l'entitat cultural plantegi aquest dimecres al jutge un ajornament d'aquest tràmit, de forma que hi hagi temps per celebrar una nova trobada del consorci on es torni a posar sobre la taula la possibilitat de tornar a acusar CDC. Les mateixes fonts han assegurat que l'advocat està disposat a fer aquesta petició sempre que gerència ho autoritzi.