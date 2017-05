"Potser als demòcrates del sí ens caldrà defensar als demòcrates del no": Gabriel Rufián, en 10 frases

El diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha passat pel programa 'Fora de Sèrie' de TV3, on ha conversat amb el periodista Jordi Llompart dalt d'un avió. Pocs dies després de conèixer la intenció del Govern de comprar les urnes pel referèndum, un pas més per tirar endavant el referèndum, Rufián s'ha mostrat convençut que la consulta tirarà endavant i fins i tot, ha arribat a pronosticar que els partidaris del 'sí' a la independència hauran de defensar els "demòcrates" que defensin el 'no'. Rufián també ha assegurat que els comuns s'acabaran apuntant a la independència si s'acaba complint l'objectiu.

Aquestes són les 10 frases més destacades del diputat republicà:

1. "Potser als demòcrates del sí, ens caldrà defensar als demòcrates del no, perquè els partidaris del no a la independència, no ho faran, només faran campanya per no posar les urnes".



2. "El referèndum no demana independentistes, demana demòcrates. I recuperar el país que ens van robar".

3. "No pujaria en un avió amb ningú del PP, del PSOE ni de Cs. Potser si volguessis anar a Sabadell, t'acabarien portant a Suïssa".



4. Sobre els comuns i la independència: "Estic absolutament convençut, parlo de la cúpula dels comuns, que vindrien o vindran sempre que assolim l'objectiu. No els veig abans de volar. De fet, la pregunta és per què un partit amb un 60, 70, 80 per cent de gent que es declara independentista, republicana, encara la seva cúpula no es defineix".



5. "Els comuns ignoren la realitat. No hi ha cap mena de voluntat de negociar absolutament res. Em sembla absolutament miserable dir que a Catalunya, on hem tingut un expresident cordobès, som espanyofòbics".

6. Petició de col·laboració a les esquerres espanyoles: "Demanem reciprocitat. Nosaltres ajudarem a reformar el seu país, però també demanem que ens ajudin a reformar el nostre país i a permetre que la gent voti".



7. Sobre les tensions de les últimes setmanes entre ERC i el PDECat: "No acabaran matant al procés. Per mi la política es discussió i debat. Això és la riquesa. És normal que Puigdemont i Anna Gabriel no es posin d'acord a la primera, ni a la segona ni a la tercera. És extraordinari que forces tan diferents puguin liderar aquest procés".



8. "Aquí hi som per una finalitat molt determinada. Em sembla una falta de respecte criticar i dir que no val el que volta l'antiga CDC, és a dir, el PDECat".



9. "La tercera via em sona ve, però aquí no governa Cameron, sinó que ho fa Rajoy. És una utopia aquesta via".

10. "Si fos de Vallecas, seria de Podem, però sóc de Santa Coloma".

En l'entrevista, també hi ha intervingut el diputat republicà, Joan Tardà, qui ha assegurat que el referèndum es farà mentre hi hagi Carles Puigdemont al capdavant de l'executiu català. "Que ningú no ho dubti, mentre tinguem al capdavant el president Puigdemont, que és un home de paraula i ferm, i Esquerra Republicana estigui en aquest govern, ningú ha de patir perquè la segona quinzena de setembre obrirem els col·legis electorals", ha subratllat.

Només començar la conversa, Rufián ha ironitzat amb l'admiració que li té al diputat: "A la futura república catalana serà inconstitucional no votar Joan Tardà". L'històric diputat republicà també ha dit que se sent "orgullós" que ERC vagi formar els dos tripartits -primer amb Pasqual Maragall com a president i després, José Montilla- i que Montilla fos president. "Es van enterrar visions estretes de la catalanitat", ha defensat.