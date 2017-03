260x428 La corrupció al cinturó de Barcelona, a judici La corrupció al cinturó de Barcelona, a judici

Han passat set anys i mig des d’aquella imatge insòlita a la porta de l’Audiència Nacional: l’exconseller d’Economia, Macià Alavedra, i l’ex secretari general de la Generalitat, Lluís Prenafeta (tots dos de CiU), baixaven d’un furgó de la Guàrdia Civil emmanillats i, davant de totes les càmeres, recollien amb dificultats les seves pertinences acumulades en una bossa de la brossa blava per declarar davant el jutge Baltasar Garzón. Al seu costat, l’exdiputat del PSC Luis García Luigi, presumpte capitost de la trama. Avui tots tres s’asseuen al banc dels acusats amb vuit persones més (entre les quals hi ha el socialista Bartomeu Muñoz, aleshores alcalde de Santa Coloma de Gramenet) pel judici del cas Pretòria. El fiscal demana per a ells penes d’entre 10 mesos i vuit anys de presó.

És una causa políticament transversal, que afecta excàrrecs de CiU i el PSC. Un cas d’informació privilegiada, de fer ús de la influència per aconseguir requalificacions de terrenys a canvi de grans comissions. Tot i que els noms dels implicats es relacionen amb l’època de Jordi Pujol -Prenafeta va ser la seva mà dreta durant molts anys, i Alavedra, un dels consellers que van estar més temps als seus governs-, l’escàndol va esclatar durant el mandat del tripartit, que s’havia arribat a vanagloriar (en boca de Joaquim Nadal) de la inexistència de casos de corrupció a Catalunya en comparació amb Madrid i la Comunitat Valenciana.

La vista, que començarà avui, s’allargarà previsiblement fins al 25 de setembre. Se celebrarà a la seu de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares (a 17 km de Madrid), reservada als macrojudicis com el de Gürtel o les targetes black. Durant els pròxims mesos, desenes de testimonis i pèrits se sotmetran a les preguntes de la Fiscalia Anticorrupció, l’acusació particular de l’Ajuntament de Santa Coloma i les defenses dels acusats davant la secció segona de l’Audiència Nacional.

Entre els fets sota sospita hi ha pelotazos urbanístics a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres -les anomenades operacions Pallaresa, Badalona i Niesma- així com la modificació d’un concurs per a neteja d’edificis, dependències municipals i col·legis públics també a Santa Coloma.

Luigi, el capitost

El paper fonamental era el de Luigi, diputat socialista entre el 1980 i el 1992, per a qui el fiscal demana vuit anys de presó per tres delictes de tràfic d’influències i blanqueig continuat. Era “l’aconseguidor, o facilitador i intermediari” que aprofitava la seva influència política per adquirir terrenys municipals, aconseguir després la requalificació per construir-hi més habitatges i, després, vendre’ls amb la consegüent plusvàlua.

Els empresaris que volien adquirir els terrenys consideraven com un “fet assumit que, per ser-ne els adjudicataris, havien de comptar amb l’autorització del capitost”, segons la fiscalia.

A Santa Coloma de Gramenet, la seva ascendència i amistat amb l’alcalde, Bartomeu Muñoz, era tal que el mateix Luigi era qui “dirigia i prenia moltes de les decisions urbanístiques a l’Ajuntament”, segons Anticorrupció. Muñoz va haver de dimitir i el seu càrrec el va ocupar l’aleshores desconeguda Núria Parlon, que ara governa amb majoria absoluta.

Per la seva banda, Prenafeta i Alavedra -per a qui el fiscal demana sis anys i deu mesos- tenien “un paper rellevant” en les operacions de Sant Andreu de Llavaneres i Badalona. Tots dos coneixien la facilitat amb què Luigi es movia en aquells municipis i van decidir conxorxar-se amb ell per influir en el planejament urbanístic i la venda de terrenys, cosa que els va permetre rebre “il·lícites comissions procedents dels empresaris que, gràcies a les seves influències, van aconseguir adjudacions en aquests municipis”. En total, entre Luigi, Muñoz, Prenafeta i Alavedra van repartir-se presumptament 28,5 milions en concepte d’intermediació.