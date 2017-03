El decret de la consulta portarà la firma de tot el Govern

Les inhabilitacions d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau són les primeres a arribar però previsiblement no seran les últimes. El Govern assumeix que l’Estat continuarà l’embat judicial contra el procés sobiranista i que les seves accions es miraran amb lupa. “Si m’inhabiliten, m’inhabiliten, això no m’intimidarà”, va indicar ahir el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que va deixar clar que l’estratègia de la por no afectarà gens ni mica la voluntat de l’executiu d’impulsar el referèndum. En una entrevista a RAC1, Junqueras va fer extensiu el compromís a la resta de consellers i al president del Govern, Carles Puigdemont, i va garantir que, durant els pròxims mesos, tothom compartirà responsabilitat en les grans decisions. “Hi ha un compromís perquè les decisions com la signatura del referèndum seran col·lectives”, va subratllar.

El decret de convocatòria del referèndum és una de les incògnites que es reserva el Govern i que aclarirà la futura llei de transitorietat jurídica, però Junqueras va avançar ahir que la signatura serà compartida. I no serà l’única acció col·legiada entre tots els membres del consell executiu. A partir d’una esmena presentada per Junts pel Sí, la llei d’acompanyament dels pressupostos atorgarà al Govern la capacitat d’actuar com a òrgan de contractació en relació “als grans projectes estratègics de caràcter horitzontal i d’especial transcendència”. És a dir, amb un acord de l’executiu es podrà adjudicar un contracte, relacionat per exemple amb el referèndum, sense haver de recórrer a l’òrgan de contractació de la Generalitat.

El president i tots els consellers s’exposaran a la inhabilitació un cop s’aprovi la desconnexió unilateral. Junqueras va insistir ahir que són conscients dels riscos i es va mostrar convençut que, sigui com sigui, Europa haurà de fer d’àrbitre per a la independència.