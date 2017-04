Una delegació de congressistes nord-americans es reuniran amb Puigdemont a Barcelona per abordar el procés

Continua la internacionalització de procés sobiranista. Després del viatge del president, Carles Puigdemont, als Estats Units, aquest cap de setmana viatjarà a Barcelona una delegació de la Cambra de Representants nord-americana per reunir-se amb representants del Govern i abordar el procés sobiranista. Segons ha avançat 'El Nacional' i ha confirmat l'ARA de fonts del Govern, es tracta del president del subcomitè d'afers europeus, Dana Rohrabacher, i Brian Higgins, dels demòcrates.

Els representants nord-americans es reuniran amb Puigdemont i també amb el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva i Neus Munté. La trobada, destaquen fonts governamentals, és fruit de viatge del president als Estats Units.

En el seu viatge als Estats Units, Puigdmeont ja es va reunir amb el republicà Rohrabacher. Segons va explicar llavors, l'objectiu de les trobades és donar a conèixer què passa a Catalunya a "gent que hi té molt interès". "Saben el moment que viu el procés i estan molt amatents davant el que pugui passar", va dir en aquell moment, tot afegint que als Estats Units "estan acostumats a resoldre les coses votant".

"Estan acostumats a resoldre les coses votant"Rohrabacher és congressista per Califòrnia, per part del Partit Republicà, mentre que Brian Higgins és representant del Partit Demòcrata per Nova York. També han mostrat interès per reunir-se amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.