El director del Palau de la Música veu "impossible" que es tornin a produir irregularitats

Vint-i-quatre hores abans que comenci el judici del cas Palau, l'actual director general del Palau de la Música, Joan Oller, assegura que és "impossible" que l'entitat torni a registrar irregularitats com les que es van produir quan Fèlix Millet hi era al capdavant, argumentant que la transparència és ara un dels objectius de la institució i que la llei de patrocini és més estricta.

Els 30 milions depredats per Millet"La potència del Palau no és la de l'edifici, que també ho és, si no de la gent que se l'estima. Això diferencia la institució d' una gestió concreta", ha afirmat Oller en una entrevista a TV3, i ha afegit: "El Palau, durant aquests anys, ha renascut". Oller, que dirigeix el Palau des del 2010, ha assegurat que quan els Mossos van entrar a l'edifici per escorcollar-lo uns anys abans es va "sorprendre molt" i ha deixat clar que el Palau és la "víctima" del cas que aquest dimecres es comença a jutjar.

Sobre els comptes del Palau, ha dit que procedeixen de diverses fonts i que tenen un percentatge de subvencions públiques del 13%, "relativament baix" comparat amb altres entitats. La resta, ha afegit Oller, procedeix de la venda d'entrades -"encara deficitària"-; les visites turístiques, que són la principal font d'ingressos; el lloguer de sales del Palau per a esdeveniments externs, com la inauguració del Mobile World Congress aquest dilluns, i el mecenatge privat, que ha considerat que reflecteix la forta vinculació del Palau amb la societat catalana.